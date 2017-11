En lo personal, prefiero a John Lithgow como comediante. Es genial, y en esta película vuelve a demostrarlo. Tampoco descubriremos las dotes histriónicas de comedia que posee Mel Gibson, más allá de ser el eterno héroe (o villano, como se lo vio en “The Expendables 3” en 2014) de múltiples películas, aunque ahora se encuentra en su etapa madura pergeñando su posible retorno al personaje de Martin Riggs, que lo hiciera famoso en Estados Unidos con “Arma Mortal” (1987), tras el éxito que ha tenido el resurgir de la serie en televisión, pero con otros actores (más jóvenes). Aquí juntamos a ambos veteranos actores, Lithgow y Gibson, en una secuela que protagonizaron en 2015 el comediante Will Ferrer y el musculoso Mark Wahlberg en “Guerra de Papás”, que no es otra cosa que la excusa ideal para continuar desarrollando la historia de estas dos familias en una. Por tanto, ahora se suma al reconocido exagerado histrionismo del cómico Will Ferrer de quien hace de su padre, Lithgow, quienes aportan escenas realmente memorables pero que no pasarán a formar parte de ningún salón de la fama ni de la hora y media que dura esta película, la que no es más que entretenimiento, con algunos gags que funcionan, estirando una historia que no se justifica si no es por la presencia de Lithgow y Gibson que conocen del oficio y ponen de lo suyo para que la película funcione.

SINOPSIS. Papá y papito: Dusty (Wahlberg) y Brad (Ferrell) se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nueva alianza se pone a prueba cuando el papá de vieja escuela y gruñón de Dusty (Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (Lithgow), llegan para convertir las vacaciones navideñas en un completo desastre.

LIGA DE LA JUSTICIA

En la Liga de la Justicia veremos a Batman (Ben Affleck, repitiendo papel), encargado de reunir a la Mujer Maravilla (Gal Gadot, también ella), a Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y a…

La película comienza con el duelo por la muerte de Superman, que sucedió en “Batman vs. Superman”. El relato es de un mundo sin esperanzas, pues Superman era quien representaba más fielmente ese sentimiento. El sobreviviente de esa batalla, que podía acabar con la Tierra, es Batman, que tras conocer la filosofía de su colega, entiende que no puede trabajar solo todo el tiempo y desea unirse a otros individuos para formar un equipo de metahumanos.

Por eso la primera parte de la cinta es una necesaria introducción de esos personajes, de los que se destaca Flash, como el crédito cómico que hace recordar al “Hombre Araña” de Marvel. El grupo no puede ni siquiera comenzar a conocerse, porque rápidamente tiene que enfrentarse a Steppenwolf, un ser todopoderoso que reaparece tras miles de años, viejo conocido de la tribu de la Mujer Maravilla (Amazonas) y de los familiares de Aquaman (Atlántida), que intentará conquistar el mundo.

El villano debe reunir tres cajas que le dan el poder para crear ejércitos del mal y crear el infierno en cada mundo que invade. Esas cajas se encuentran en distintas partes de la Tierra y la tarea de la naciente Liga de la Justicia será que el invasor no llegue a juntarlas.

El enfrentamiento será, como siempre en estos casos, apocalíptico, y los superhéroes deberán unir sus fuerzas para salvar a la humanidad. Pero como necesitarán un esfuerzo extra, aprovecharán una de esas cajas que tienen en su poder para “traer” a alguien que los ayudará en esa misión.

Observación: en la sesión de las 17.20 horas del sábado 18, la película se cortó por un par de minutos, retomándose la exhibición de la misma en otro momento previo al corte, lo que no dejó muy contento a los pocos espectadores que allí estábamos.

ASESINATO EN EXPRESO DE ORIENTE

Año 1935, el Expreso de Oriente es un legendario tren que atraviesa Europa. Durante una noche en la que el tren queda detenido en medio de la nada por una avalancha de nieve, se produce en su interior un misterioso asesinato.

El detective Hércules Poirot será el encargado de resolver este oscuro crimen que ha tenido lugar en uno de los vagones y donde todos los pasajeros son sospechosos. En una carrera contrarreloj, deberá descifrar el rompecabezas antes que el asesino se escape.

Buena película basada en un clásico de Agatha Christhie, que debido a su repentino e inesperado éxito, se estaría trabajando en una continuación (sic), algo que nunca previó su autora original, a no ser que en realidad se trate de las andanzas de Poirot en otra aventura, lo que sería más lógico.

Hoy por: Jorge Pignataro