Asunción, 26 may (EFE).- Una manifestación de menores tomó hoy por unas horas el centro de Asunción para alzar sus voces contra el abuso sexual bajo el lema “Mi cuerpo, mi territorio” y exigir a la sociedad y a las autoridades mayor implicación en la lucha contra este delito y los tabúes que lo rodean. Unos 200 niños y adolescentes, acompañados por una docena de asociaciones dedicadas a la infancia y la adolescencia, portaron sus pancartas y alzaron carteles en los que se podían leer consignas como “Niñas, no madres”, “El monstruo puede estar en casa” o “No al abuso y a la explotación infantil”. Esos reclamos también los expresaban con sus gritos en esta concentración de denuncia y de llamada de atención para que todos los paraguayos se involucren en la erradicación de un problema que todavía cuesta reconocer en voz alta. Esa vergüenza y ese miedo a hablar es una de las situaciones con las que estas organizaciones quieren romper y por ello piden mayor educación sexual y menos reparos a la hora de hablar de sexualidad. Así lo expresaron durante la lectura del manifiesto en el centro de Asunción, en el que los menores solicitaron que se “permita hablar de sexualidad con naturalidad y acorde a la edad evolutiva, ya que esta es la base fundamental para la prevención del abuso sexual”. El pronunciamiento de este acto también exigía mayor inversión por parte del Estado para la atención de las víctimas y las prevención de los delitos de abuso sexual, así como un plan de estudios que incluya “una educación integral de la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derecho y con perspectiva de género”. El manifiesto aludió a la conciencia general de los paraguayos, para que no sean “cómplices ni indiferentes” ante los casos de abuso, explotación o embarazos adolescentes. Una de las participantes en la manifestación y miembro de la organización Mil Solidarios, Fidedigna Flecha, explicó en declaraciones a Efe que en Paraguay todavía no se ha implementado una verdadera educación para prevenir el abuso de menores. “Creemos que teniendo una buena educación integral de la sexualidad seremos capaces de reconocer, prevenir y evitar los casos de abuso, ya que solamente conociendo podemos protegernos”, señaló la joven. Flecha también recordó que esa es la única manera de que los niños más pequeños sean conscientes de lo que es un abuso sexual y cómo se produce para que puedan alertar a otros adultos si lo están sufriendo. “Los abusadores primeramente les tratan con cariño, les dicen que está bien, que nadie se enterará… y ellos creen que está bien, pero en realidad no”, lamentó. Esta joven comentó que muchos menores ya han perdido el miedo a denunciar, pero que la dejadez de las autoridades, la lentitud con la que avanzan los procesos o incluso el cuestionamiento al que se exponen les llevan a retirar las denuncias. Las organizaciones convocantes criticaron la falta de claridad de la Fiscalía a la hora de proporcionar los datos relativos abusos de menores y solo barajan que entre enero de 2016 y abril de 2017 se registraron un total de 2.595 denuncias de abuso sexual de menores, aunque insisten en que hay muchos casos que no se denuncian.