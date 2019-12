Libertadores Peñarol

Se completó el grupo de los aurinegros, el «manya» deberá viajar a Cochabamba

Se definió, el equipo de Jorge Wilsterman fue campeón en Bolivia e integrará el grupo de Peñarol Con la finalización del Torneo Boliviano, quedó definido que Peñarol no subirá los 3.600 metros de la Paz, sino los 2.600 de Cochabamba.

Jorge Wilsterman se proclamó campeón del Torneo Clausura Boliviano tras superar 3-1 a Oriente Petrolero. El otro equipo que podía quedarse con el título era el The Strongest de La Paz, pero con la victoria del conjunto aviador sus chances se desvanecieron.

De esta manera, Jorge Wilsterman formará parte del grupo C donde están Peñarol, Colo Colo y Athletico Paranaense. Lo bueno para el conjunto que dirige Diego Forlán es que no tendrá que subir los 3.600 metros de altura de La Paz. Sin embargo, deberá jugar en Cochabamba, cuidad de donde es oriundo el Jorge Wilsterman, que tiene 2.600 metros de altura.

Los partidos de Peñarol en el grupo C

Martes 3 de marzo

Athletico Paranaense vs. Peñarol

Estadio: Arena Athletico Paranaense

Hora: 21:30

Miércoles 11 de marzo

Peñarol vs Jorge Wilsterman

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:15

Martes 17 de marzo

Colo Colo vs. Peñarol

Estadio: Monumental de Santiago

Hora: 19:15 horas

Jueves 9 de abril

Jorge Wilsterman vs. Peñarol

Hora: 19:00

Estadio: Félix Capriles

Martes 21 de abril

Peñarol vs. Colo Colo

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:15 horas

Martes 5 de mayo

Peñarol vs. Athletico Paranaense

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 21:30