Los brotes de coronavirus han sido mucho en Europa. La liga francesa no es la excepción y Edinson Cavani, delantero del PSG, decidió hacer la cuarentena en Salto. A estos pagos llegó y es uno más para someterse al régimen de aislamiento. El segundo máximo goleador de la historia de la selección uruguaya dejó en un mensaje de aliento para todos, a través de sus redes sociales, con respecto al coronavirus: «Quiero mandarles un saludo a la distancia así como lo estoy haciendo con mi familia. Si bien hoy me toca estar en el campo, cerca de mi gente pero por cumplir con lo pedido por las autoridades no puedo abrazarlos nibesarlos». Cavani aseguró que todos «tenemos la posibilidad de hacer algo para que se termine esto». A su vez, remarcó que «cualquier persona que lleve a cabo su precaución con mucha responsabilidad nos dará para sentirnos realizados por el resto de nuestras vidas. Haremos algo muy importante no solo para nosotros y nuestra familia, sino para los amigos, la humanidad, la ciudad y el país»