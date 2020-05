Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 140 días de las elecciones departamentales.

***

DEBATE. Sorprendió (aunque era esperable que alguien reaccionara) el espontáneo anuncio del candidato a intendente colorado Gonzalo Leal pidiendo debatir con el ex intendente frenteamplista. La explicación viene por una dura acusación contra Lima…

***

LA FRASE. «Me gustaría debatir con Andrés Lima, porque mientras existió y existe esta emergencia sanitaria, (hubo) algunas propuestas que todo el mundo sabe que son mentira… no se puede engañar a la gente… había gente que tenía que salir a trabajar y otra gente que lamentablemente no podía trabajar y tenía hambre. Aprovechar esta situación para generar rédito político… está mal’’ (Comunicado de Gonzalo Leal, 6.5.20).

***

A PROPÓSITO… Ya hemos escrito en esta columna que sorprende la producción de propuestas e ideas que está teniendo el ex intendente Andrés Lima. Debe tener un equipo de asesores bien despiertos o atentos a la evolución de la información. Justo Lima pide congelar los precios de la canasta básica cuando el gobierno negociaba con las grandes superficies «congelar» precios de un centenar de productos básicos por tres meses. ¿Coincidencia, olfato o aprovecharse de la noticia para hacerla propia?

***

LA PREGUNTA. El senador Coutinho estaba en un programa de radio acusando al presidente Lacalle de meterse en la campaña electoral por nombrar a Albisu presidente de CTM y llama Luis Avellanal, presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional (PN) al programa para reconocer y agradecer a Coutinho por todo lo que hizo para que ganara Lacalle Pou. Esta semana Avellanal salió en el mismo programa para decir que no sabe quién es César Mari, y que recién lo conoció de vista cuando fue proclamado candidato a intendente por el PN. ¿Qué opinarán de esto Albisu, Blardoni y Mari?

***

SALINAS. Las declaraciones que dio en Salto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, enojó no solo a los operadores turísticos privados, sino a miembros de la coalición de gobierno multicolor cuando sostuvo que las termas son un caldo de cultivo…

***

FRASE 2: «Hay batallas que tenemos que empezar a dar… Y si tenemos que ir contra el gobierno que fuimos parte de la coalición, por supuesto. Yo voté y trabajé para que gane Lacalle Pou… pero no soy obsecuente, primero está Salto. En esto hay que ser categórico, Salinas también forma parte de la coalición, pero Salinas se equivocó en sus declaraciones, no fueron afortunadas… el gobierno no está mirando al norte» (Agustina Escanellas, diputada suplente del Partido Colorado en «Cuarto Poder» de Nueva Era FM, 7.5.20).

***

ACERTIJO. ¿Cuándo se reunirá la Junta Departamental para tratar el sueldo del próximo intendente tal como establece la Constitución de la República? Tras conocerse el planteo de algunos ediles buscando la reducción del cuarto mejor sueldo pago a un intendente en el país, y viendo que la «nueva normalidad» permite que la Junta vuelva a sesionar, como ocurrió el pasado viernes en el Ateneo Municipal, se impone la pregunta ya formulada.