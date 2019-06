Copa América 2019 – Cuartos de Final

La actividad por cuartos de final de la Copa América 2019 proseguirá hoy viernes 28 de junio con dos partidos, a la tarde Argentina – Venezuela en el Maracaná y a la noche Colombia – Chile en Arena do Corinthians.

Los detalles de ambos juegos:

ARGENTINA – VENEZEULA.

Estadio Maracaná (Río de Janeiro). Hora: 16.

Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

Asistentes: Alexander Guzman (Col) y Jhon Leon (Col). Cuarto: Diego Haro (Per) VAR: Andres Rojas (Col), Nicolas Gallo (Col), Richard Trinidad (Uru).

Venezuela: Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales, Tomás Rincón, Junior Moreno, Juan Pablo Añor, Darwin Machís, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Argentina: Franco Armani, Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

COLOMBIA – CHILE

Estadio Arena do Corinthians (San Pablo). Hora: 20.

Árbitro: Néstor Pitana (Arg).

Asistentes: Hernan Maidana (Arg), Juan Belatti (Arg). Cuarto: Anderson Daronco (Bra). VAR: Fernando Rapallini (Arg), Gery Vargas (Bol), Esequiel Brailovsky (Arg).

Colombia: David Ospina, Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Duván Zapata, Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.