Divisional “B”.- 1ª Fecha. Torneo “Liguilla”. Precio entrada $ 50.ºº

SALADERO. Lunes 18 de noviembre.

19y30 hrs. P. Solari – S. Eugenio. Sub. 15. Árbitros: Ivo Moreira, P. Almirón, Catalina Fernández

21y30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Pablo Almirón, I. Moreira.

P. Solari al oeste, S. Eugenio al este.

PARQUE FORTI. Martes 19 de noviembre.

Final SUB 15

20 hrs. Fénix – D. Artigas. Árbitros: Robert Aguirre, Jorge Caffrée, Carlos Gómez.

Fénix al oeste, D. Artigas al este.

Divisional “C”.- 1ª Fecha. Torneo “Liguilla”.-

Domingo 17/11/19.-

CANCHA DE SALADERO

9 hrs. Libertad – Cerro. Sub 15. Arbitros: Ignacio Sañudo, P. Almirón, Israel Portela

11 hrs. . Sub 18. Arbitros: Pablo Almirón, I. Sañudo.

Libertad al oeste, Cerro al este.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

9 hrs. D. Central – Arsenal. Sub 15. Arbitros: Carlos Gómez, I. Moreira, Mario Camargo.

11hrs. . Sub 18. Arbitros: Ivo Moreira, C. Gómez.

D. Central al oeste, Arsenal al este.

SUB 14. Partido atrasado 6ª Fecha. 2ª Rueda.

UNIVERSITARIO (miércoles 20 de noviembre

19y30 hrs. Universitario.- Nacional. Arbitros: Gustavo Barboza, César Villarreal, Catalina Fernández.