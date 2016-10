En los remates efectuados en Australia esta semana, en general, el mercado registró una leve recuperación en términos de dólares americanos y en moneda local, a pesar del debilitamiento que sufrió la divisa australiana frente a la norteamericana (0,9%). De esta manera, se está verificando, a través del comportamiento del Indicador de Mercado del Este, que se está acercando nuevamente a los USD 10,00, aunque en las últimas semanas ha mostrado cierta inestabilidad enmarcado en un subi-baja. El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 5 centavos (0,5%) respecto al cierre de la semana pasada, y culminó en el nivel de USD 9,93 por kilo base limpia, retomando el valor que por última vez había alcanzado a fines de setiembre y que posteriormente perdió.

Si bien el IME se tonificó, es importante analizar el comportamiento de los precios que registraron los diferentes micronajes, ya que varios de ellos no acompañaron esa tendencia e incluso bajaron. El sector que se visualiza está más firme, es el de las lanas de 20 micras y más finas, ya que se registraron aumentos entre 1% y 1,7%. Sin embargo, las lanas de 25, 26, 28 y 32 micras bajaron sus valores entre 1,8% y 4,1%, siendo los vellones de 26 micras los más afectados.

No obstante ello, es importante tener en cuenta que algunos de esos micronajes se cotizaron nominalmente, debido al reducido volumen ofertado.

Por último los precios de las lanas de 21 y 22 micras subieron levemente. La oferta semanal fue inferior a lo previsto inicialmente y totalizó casi 30.500 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 93.9%. La semana próxima se efectuarán remates durante los días 19 y 20 de octubre, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 36.000 fardos.

En ese contexto, se destaca la venta de lanas finas y súper finas de excelente calidad que se ofrecerá en el centro de Sydney. Si bien el mercado lanero australiano ha estado errático, con un IME subiendo algunas semanas y otras bajando, cuando lo analizamos, observamos claramente que hay al menos tres escenarios diferentes. Uno de ellos el de lanas de 20 micras y más finas, que en general tiene una demanda sostenida y precios firmes. Otro sector es el de 21 a 25 micras, menos demandado y dentro de ese rango el de 23 a 24 micras muy poco ofertado y muchas veces sin cotizaciones o en algunas oportunidades con cotizaciones nominales, por lo que son datos a tomar con cautela. El tercer escenario es el de lanas 26 micras a más gruesas, donde se siente la menor demanda de China, y una caída en los valores, a diferencia de lo que está pasando con el IME.

Por ese motivo, es importante no solo mirar el comportamiento del IME, sino más bien, mirar qué es lo que pasa en cada micronaje o rango de micronajes, para evaluar realmente la situación del mercado.

MERCADO LOCAL: SIN GRANDES CAMBIOS

EN LOS PRECIOS, Y CON UN POCO MÁS DE OPERACIONES

En el mercado local no se han registrado grandes cambios. En relación a los precios, con altibajos, se han mantenido firmes y similares a los registrados en semanas anteriores. A medida que la oferta se incrementa la operativa es mayor, en especial en lanas finas y superfinas.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio -Departamento de Lanas Zambrano & Cía.