Comenzó la recta final de la zafra 2018/19

Después de culminado el Receso de Pascuas, el mercado lanero australiano reanudó su calendario de remates esta semana, ingresando así en la recta final de la zafra 2018/19, que culminará el 30 de junio, estando previsto actualmente para el 27 de junio la realización de la última subasta.

La relación cambiaria entre la moneda local y el dólar estadounidense, causó que en general el mercado mostrara diferentes tendencias según la moneda en que se analice. Mientras que en dólares australianos, los precios subieron, en dólares americanos bajaron. Si bien el volumen de lana que se ofertó fue importante, el nivel de ventas fue muy bueno y el más alto de los últimos dos meses. Los tipos de lana de buena calidad o los menos afectados por las condiciones climáticas fueron los más buscados por la demanda, registrándose precios significativamente mejores entre un tipo y otro.

El Indicador de Mercado del Este bajó 22 centavos de dólar americano (1,6%), respecto al cierre previo al receso, ubicándose en USD 13,76 por kilo base limpia.

Analizando los precios en dólares americanos de los diferentes micronajes, observamos que los vellones de 28 y 30 micras fueron los únicos que registraron aumentos (1,6% y 0,6% respectivamente), mientras que el resto de las descripciones de lana para peinar se cotizaron entre incambiadas (26 micras) y 2,3% más baratas (32 micras). La demanda por lanas de 28 micras continuó muy firme y mostrando aumentos importantes, logrando incluso alcanzar los niveles más altos en términos de dólares americanos corrientes, desde que se llevan registros de precios de ese micronaje (post-colapso del Esquema de Precio Piso en 1991). La oferta total fue de 43.050 fardos y la demanda adquirió el 93,6%.

Según AWEX, en las próximas semanas la oferta de lana será inferior en cuanto a su cantidad, y probablemente se verá una reducción en lanas recién cosechadas. Los próximos remates están programados para los días 8 y 9 de mayo, estimándose que la oferta será de 33.400 fardos. Para las dos semanas siguientes las ofertas previstas superan levemente los 30.000 fardos cada una.

Mercado Local: Reducida operativa

La operativa comercial en el mercado interno sigue siendo muy reducida y no hay negocios relevantes, en algunos casos por una reducida oferta de ciertos tipos de lana, y en otros porque algunos productores que no han vendido la producción del año pasado, tienen expectativas de valores, que no se alcanzan de acuerdo a las referencias que llegan a nuestro país desde el exterior. Si bien el volumen de lana que queda en poder de los productores es muy difícil de cuantificar seriamente, se tiene la percepción de que porcentualmente queda un volumen mayor (sin que llegue a ser muy significativo) de lanas finas y superfinas que de lanas medias y gruesas. Esta semana, la Unión de Consignatarios y Rematadores del Uruguay, no publicó negocios.

A Uruguay ingresaron 248 millones de dólares por exportaciones de lana y productos de lana

En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, en el último año móvil, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay (entre el 01/05/18 y el 30/04/2019), totalizaron la cantidad de 248,4 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10,9% respecto a igual período anterior. En términos de volumen físico (base sucia) y considerando las ventas al exterior de la lana sucia, lavada y peinada, totalizaron la cantidad de 41,7 mkg (millones de kilogramos), es decir, 2% menos que el año móvil anterior. El 54% de la lana en términos de volumen físico, correspondió a lana peinada, el 25% a lana lavada y el 21% a lana sucia. Entre los 32 destinos que tuvieron esos tres rubros, en volumen físico, China adquirió el 53,9%, bajando sus compras un 2,8%. Le siguió Alemania, Italia, Bulgaria, India, Turquía y Japón.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio- Departamento de Lanas Zambrano & Cía.