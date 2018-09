Las lanas superfinas nuevamente registraron las mayores ganancias en USD.

En la segunda semana de ventas del mes de setiembre, el mercado lanero australiano registró diferentes tendencias entre dos jornadas de subastas, cuando analizamos su comportamiento en términos de la divisa estadounidense, a consecuencia de la relación cambiaria. No obstante ello, culminó la semana con una leve mejora respecto al cierre semanal anterior. Además de la incidencia que tuvo el comportamiento entre las monedas, otro factor que influyó en los precios, nuevamente fue la calidad de algunos lotes de lana que se han puesto a la venta.

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano, respecto al cierre de la semana anterior (0,4%) y se ubicó en USD 15,03 por kilo base limpia.

La mayoría de las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador y también incrementaron sus cotizaciones, destacándose que los mayores aumentos fueron para las lanas vellón de 18 micras y más finas. Analizando los datos en su conjunto, mientras que las lanas de 20 a 22 micras se cotizaron a favor de los compradores, bajando levemente respecto a la semana anterior, las demás categorías subieron entre 0,1% y 2,1%, siendo los vellones de 16,5 micras los más beneficiados. La oferta totalizó la cantidad de 34.000 fardos y la demanda adquirió el 97,3%.

Los remates continuarán durante los días 18 y 19 de setiembre, estimándose que la oferta alcanzará los 36.500 fardos.

Mercado Local: Sin grandes cambios

No se han registrado grandes cambios en el mercado local. La demanda se mantiene interesada en adquirir lotes de lana fina y a precios de mercado, se continúan comercializando los lotes que van quedando prontos o incluso algunos próximos a la esquila.

En el sector de lanas de 28 a 28,5 micras la demanda es selectiva y la mayor oferta provoca que la operativa no sea continua.

En lo que va de la actual zafra, continuamos observando que la demanda prefiere adquirir los lotes de lana cosechados y acondicionados por empresas de esquila acreditadas por el SUL y que otorgan la grifa verde. Asimismo, es un factor clave, que esos lotes tengan los datos del laboratorio del SUL, ya que cada vez más la demanda marca una diferencia importante a su favor, respecto a lotes de similares características pero que no cuentan con datos objetivos.

Por lanas de 29 micras y más gruesas, la demanda continúa prácticamente sin interés, principalmente por la falta de pedidos desde el exterior, que son muy puntuales y escasos.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio departamento de Lanas Zambrano y Cía.