La volatilidad continuó siendo una constante y el IME cerró por debajo de los USD 11.

El mercado lanero australiano desde principios del mes de diciembre había mostrado cierta tendencia alcista en moneda local y en dólares americanos en un marco de volatilidad. Durante esta semana, y como se percibía a fin de la anterior, había algunos factores que permitían predecir una corrección a la baja en los valores. El importante volumen de lana inscripto inicialmente por los productores australianos, y la proximidad de los festejos del Nuevo Año Lunar en China, eran los más destacados. Si bien los dos primeros días de venta, los precios bajaron y se retiraron muchos lotes de la venta por parte de los productores al no alcanzar sus aspiraciones de precios, durante la última jornada de subastas se registró una leve mejora, que permite ser un poco más optimista de cara a las próximas ventas.

El Indicador de Mercado del Este bajó 29 centavos de dólar americano (2,6%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 10,82 por kilo base limpia, es decir levemente por encima del cierre del año 2019. Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron bajas. Los descensos se pueden separar en tres sectores. Por un lado, los vellones de 17,5 micras y más finos bajaron en el entorno del 1,7%, los de 18 a 21 y 30 micras descendieron entre 2,7% y 4,3%, mientras que el sector más afectado fue el de 26 a 28 micras con bajas entre 6,3% y 6,7%.

El volumen ofertado que inicialmente estaba previsto en 60.000 fardos, finalmente fue similar al de la semana anterior, totalizando la cantidad de 52.600 fardos. La demanda, que fue muy selectiva y cautelosa, adquirió el 84%.

Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se desarrollarán durante los días 29 y 30 de enero, y a la fecha, los productores australianos han inscripto un total de 40.700 fardos. Este descenso en el volumen a ofertarse y los previstos para las semanas siguientes (más allá de que pueden sufrir variaciones en los próximos días), junto al aumento de la competencia comercial registrado en la última jornada de ventas de la presente semana, podría permitir que el mercado comience a registrar una cierta recuperación, aunque consideramos que lo necesario para que el sentimiento del mercado mejore es un período de estabilidad, de precios y de niveles de demanda. En otro orden, una amenaza que se visualiza, es la situación sanitaria de China, ante la aparición y propagación del coronavirus, que según algunos especialistas podría ser peor que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que en su momento tuvo un alto impacto y afectó no solamente la salud de los chinos y habitantes de otras partes del mundo sino también la economía local y global. Durante la próxima semana, se lleva a cabo el feriado más importante en el calendario chino, y llega en el peor momento posible para las autoridades de salud, en su misión de contener el brote que ha puesto al resto de Asia en alerta. El Gobierno de China, aconsejó a sus ciudadanos a no desplazarse, a no frecuentar lugares con mucha concurrencia de personas y en ese sentido se ha prohibido la apertura de algunos lugares públicos e incluso, algunas ciudades fueron puestas en cuarentena.

Mercado Local – Se concretaron algunos negocios puntuales principalmente en el sector de lanas finas

En el mercado local se concretaron algunos negocios, principalmente en el sector de lanas finas, sin que se llegue a consolidar una corriente de negocios importante. La demanda permanece cautelosa, ante los niveles de precios que vienen desde el exterior y se hace difícil en algunos casos que los productores bajen sus expectativas de valores.

Informe de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas Zambrano & Cía.