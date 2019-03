Después de tres semanas consecutivas de tendencia a la baja, el mercado lanero australiano en dólares americanos registró una leve recuperación, retornando el Indicador de Mercado del Este a superar el nivel de los USD 14; cabe señalar, que en moneda australiana continuó bajando levemente.

Varios motivos están influyendo en el comportamiento del mercado; por un lado la baja calidad de las lanas que se producen en algunas zonas, que presentan problemas de bajo rendimiento por el alto contenido de tierra, baja resistencia a la tracción, etc. y por otro lado está también influyendo la relación cambiaria, ya que en los últimos días se ha fortalecido el dólar australiano frente a la divisa estadunidense. Asimismo, los volúmenes de lana que se han puesto a la venta en los catálogos en las últimas semana han sido importantes, lo que permite a la demanda ser selectiva a la hora de comprar y por tal motivo incluso se ha visto en los resúmenes semanales que el porcentaje de colocación se ha situado por debajo del 90%.

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano (0,4%), respecto al

cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 14,03 por kilo base limpia.

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre de la semana pasada, observamos que todas las categorías de lana para peinar que se ofertaron registraron aumentos. Por un lado, las lanas de 22 micras y más finas subieron sus cotizaciones entre 0,7% y 1,2%, mientras que el rango de lanas vellón de 26 micras y más gruesas incrementaron sus cotizaciones entre 1,1% y 3,8%.

MERCADO LOCAL CON REDUCIDA OPERATIVA

A nivel de la plaza local, se observó un menor número de operaciones en los últimos días debido la baja de las semanas previas en Australia, y un marcado menor interés por parte de los clientes de ultramar que retrajo los valores de algunos tipos de lana. Por otro lado, la posición de venta de algunos productores que no han comercializado aún la cosecha del año 2018, por tener expectativas de precios que no se consiguen actualmente en el mercado, lleva a que la distancia en algunos casos entre el sector productivo y la demanda sea demasiado grande como para poder acercarlos y eso no permite que la comercialización sea más fluida.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.