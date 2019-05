El IME cerró levemente por encima de los USD 13

Después de cuatro semanas consecutivas de caídas en el precio de la lana en el mercado australiano, en los últimos remates del mes de mayo, comenzó a revertirse la situación, a consecuencia de una mayor y mejor confianza de algunos sectores de la demanda, que se enfrentó a ofertas reducidas de la fibra. Esos menores volúmenes de lana ofertada, son la consecuencia de la baja significativa en la producción en dicho país ante la importante sequía que está padeciendo un número importante de productores en varias zonas.

Según algunos analistas, los bajos niveles de precios que se habían registrado la semana anterior, alentaron a varios compradores primarios, ya que se estaba entrando en un sector de cotizaciones que permitía trasladarlos a los siguientes eslabones de la cadena textil lanera. Eslabones, por otra parte, que no tienen significativos stocks de lana acumulados y se enfrentan a una oferta reducida, motivo de la caída en el volumen de lana cosechada en los principales países productores.

Analizando los números que nos dejó el mercado esta semana, observamos que el Indicador de Mercado del Este subió 46 centavos de dólar americano (3,6%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,07 por kilo base limpia.

Observando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, hubo aumentos en todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta, destacándose que si bien hubo una mayor competencia comercial en las salas de subastas por los escasos lotes de buena calidad, también en esta oportunidad, aunque en menor medida, aumentaron las cotizaciones de los lotes de lana que presentaban alguna característica negativa a causa de la sequía. El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 13,6 micras de diámetro promedio, 74 mm de largo de mecha y 74,9% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 17,18 por kilo base sucia. Los productores australianos ofertaron un total de 28.300 fardos y la demanda adquirió el 91,5%, valor superior respecto a los niveles de semanas previas.

Según Australian Wool Exchange, para las primeras ventas del mes de junio, -último mes de la zafra 2018/19- hay inscriptos un total de 23.600 fardos. Los remates se efectuarán durante los días 5 y 6. De no modificarse la inscripción de fardos a la venta, y la suba de precios de esta semana no atrae a que otros productores inscriban más lotes a último momento, ésta sería el menor volumen de lana ofertado en lo que va de la actual zafra a la fecha.

Mercado Local: Comenzaron lentamente algunas esquilas pre-parto

Lentamente en el mercado local se comenzaron a escuchar nuevamente las tijeras de esquila, que están cosechando las primeras lanas pre-parto de la zafra 2019/20. También se comienzan a ver las nuevas grifas que el SUL distribuye a las Empresas Acreditadas Grifa verde y que incluyen un número único por fardo para su identificación. Mientras tanto, la operativa comercial continuó siendo casi nula durante la semana, a pesar de que aún queda un volumen reducido de lana cosechada el año pasado en poder de algunos productores en diferentes zonas del país. Hay expectativas, de que si el mercado internacional mantiene la tendencia de los últimos remates, podría comenzar a concretarse algunas operaciones en las próximas semanas. Todo dependerá de los niveles de demanda y de precios que vengan desde el exterior y de las expectativas de precios de los productores.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas – Zambrano & Cía.