Después de un muy buen comienzo de año, el mercado lanero australiano comenzó a retroceder ante una demanda que se mostró más cautelosa y selectiva, reflejándose en una caída en los valores de algunas categorías. El fortalecimiento de la moneda local frente al dólar americano (0,9%) colaboró para que en la divisa estadounidense el ajuste de algunos precios fuera menor e incluso, algunas categorías no bajaran. El Indicador de Mercado del Este, bajó 34 centavos con respecto al cierre de la semana pasada (2,4%) al ubicarse en USD 14.

Al analizar las variaciones de precios (en dólares americanos) con respecto al cierre de la semana pasada, observamos que las lanas superfinas de 16.5 a 17.5 y también los vellones de 21 a 22 micras subieron entre 0,5% y 1,3%. Sin embargo, el resto de las categorías de lana para peinar bajaron sus cotizaciones entre 0,2% (23 micras) y 8,4% (28 micras).

El precio máximo de esta semana lo obtuvo un fardo de lana de 14,4 micras de diámetro promedio, excelente resistencia a la tracción (50 N/Ktex) y 80,2% de rinde al peinado que se pagó USD 23,36 por kilo base sucia.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 42.500 fardos, de los cuales se vendió el 86%. El menor porcentaje de colocación, se debió en parte, a la decisión de algunos productores australianos en no comercializar su producción a menores valores de los que el mercado había registrado en las semanas previas, en las que incluso el volumen ofertado había sido mayor. Según informó Australian Wool Exchange, la oferta para la próxima semana rondará la cantidad de 42.000 fardos y en principio solo habrá dos días de subastas.

Datos recientes dados a conocer por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional indican que habrá un incremento en el crecimiento económico mundial para el presente año, lo cual históricamente fue positivo para el mercado lanero, en especial para las fibras destinadas a la confección de vestimenta. Por otro lado, se aproxima la celebración del nuevo Año Chino, lo que determina un cierre temporal de muchas industrias, pero a su vez, un movimiento importante de sus pobladores, y un aumento en el consumo tanto interno como externo, ya que las nuevas generaciones chinas, con un mayor poder adquisitivo que en el pasado, aumentan la demanda de turismo externo y en definitiva moviliza también las economías de otros países.

Según algunos economistas, la baja de precios de esta semana era esperada e incluso algunos vaticinan que tendrá una duración de dos o tres semanas, pero que nada estaría indicando que se prolongará en el tiempo. Por otro lado, el precio del algodón ha subido en las últimas semanas y le ha quitado un poco de presión a posible sustitución de la fibra. Según el Ec. Chris Wilcox, los precios del algodón, teniendo en cuenta el indicador de referencia mundial para dicha fibra, ha aumentado un 18% desde mediados de noviembre, siendo éste el nivel más alto en casi cuatro años (mayo de 2014). Este incremento ha sorprendido a los analistas porque todavía hay grandes existencias en todo el mundo, principalmente en China.

En general, es probable, que haya que esperar hasta que finalicen los festejos del Nuevo Año Chino para que la demanda retome los actuales niveles de compra y eso genere un fortalecimiento de los precios de algunos tipos de lana.

Mercado Local – Reducida operativa y cautela por parte de la demanda

La operativa comercial en el mercado local continuó siendo reducida. Hacia fines de la semana pasada se observó cierto interés por parte de algunos sectores de la demanda en adquirir lanas de 28,5 micras y más finas, pero las primeras noticias del mercado internacional de esta semana provocaron cierta cautela y si bien el interés permanece, los niveles de precios son inferiores.

En lanas finas, hay un sector de la producción que aún no ha comercializado la cosecha del año pasado, que tiene expectativas con que habrá una mejora de precios en el mediano plazo ante la escasez de este tipo de materia prima y decide esperar, monitoreando la evolución del mercado internacional.

Informe gentileza de José Luis Trifoglde Departamento de Lanas de Zambrano & Cía.