El IME nuevamente se está acercando a los USD 10

En los últimos remates de lana programados para el mes de noviembre en el mercado australiano, los precios volvieron a bajar por segunda semana consecutiva en términos de dólares americanos y también en moneda local. Los diferentes sectores de la demanda

estuvieron más cautelosos y selectivos. Por el lado de la oferta, varios productores australianos viendo que los precios bajaban retiraron un volumen de fardos importante antes de comenzar las subastas, mientras que algunos de los que ofertaron, aceptaron la nueva realidad y el porcentaje de colocación, si bien fue relativamente bajo, fue superior al de la semana anterior.

El Indicador de Mercado del Este bajó 22 centavos de dólar americano (2,1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,35 por kilo base limpia.

Todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta registraron bajas en

sus cotizaciones. Los descensos se ubicaron entre 0,8% (17,5 micras) y 5,3% (28 micras).

En el marco de una semana en la que se vendió una selección importante de lanas

superfinas, principalmente en el centro de Sydney, el precio máximo lo alcanzó un fardo

de lana de 12,9 micras de diámetro promedio, 37 N/Ktex de resistencia a la tracción y

63,8% de rinde al peinado que se pagó USD 20,34 por kilo base sucia.

La oferta semanal fue de 37.800 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 85,4%.

Según informó Australian Wool Exchange, hay inscriptos más de 41.200 fardos para las

próximas subastas, que están programadas para la primera semana de diciembre.

El mercado en general no se estabiliza y los diferentes sectores de la demanda están

comprando de acuerdo a sus necesidades más inmediatas y no presionan la compra.

La semana próxima, con una oferta voluminosa será clave para ver que rumbo toma el

mercado camino a la finalización del primer semestre de esta zafra.

Algunos analistas, están esperanzados de que el IME no baje la barrera de los USD 10, pero las señales que vienen de la demanda, no permiten ser demasiado optimistas al respecto.

MERCADO LOCAL: SE REDUJO LA ACTIVIDAD COMERCIAL ANTE COMPORTAMIENTO INTERNACIONAL

En el mercado local la actividad comercial se redujo sensiblemente durante los últimos días, reflejo del descenso que mostró la demanda

desde el exterior y la baja en los valores del mercado australiano. Por otra parte, en el sector productor en general no se percibe apuro por comercializar la lana, ya que van enfrentando sus necesidades económicas con ingresos de la ganadería. La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay publicó un reducido número de operaciones esta semana.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio- Departamento de Lanas Zambrano & Cía.