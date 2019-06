En la penúltima semana de ventas de la zafra 2018/19, el mercado lanero australiano continuó debilitándose, a pesar del reducido volumen de lana que se puso a la venta. En los remates que se efectuaron en la primer jornada de ventas, en los centros de Sydney y Melbourne, se registró una fuerte caída en los valores mientras que en el segundo día de subastas, comenzó a visualizarse cierto grado de estabilidad, al menos en algunas categorías. El Indicador de Mercado del Este bajó 43 centavos de dólar americano (3,4%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 12,17 por kilo base limpia.

Analizando el comportamiento de los precios de las diferentes categorías de lana para peinar que se vendieron, observamos que las mismas registraron descensos entre 0,8% (28 micras) y 3,5% (30 micras que se cotizó nominalmente).

La oferta total fue de 19.072 fardos y la demanda adquirió el 87.1%, debiéndose señalar que en la última jornada de ventas el porcentaje de colocación se ubicó cercano al 92%.

La semana próxima cerrará la zafra, con ventas en las tres regiones y se estima que la oferta totalizará la cantidad de 31.000 fardos.

Mirando hacia la Zafra 2019/20

Nos vamos acercando al final de la zafra 2018/19 y toda la cadena textil lanera mundial se pregunta qué nos depararán los próximos 12 meses, principalmente después que finalice el tradicional receso de julio en Australia, retome su actividad Europa después de las vacaciones, la evolución de las diferentes monedas, e incluso cómo evoluciona (o finaliza) la guerra comercial entre China y Estados Unidos. También será importante el impacto que tendrán las más destacadas ferias de moda del mundo, en las que se ha visualizado la importancia que el consumidor final le ha dado a la utilización de fibras naturales y el beneficio que esto tiene para el medio ambiente. En ese contexto, esta semana ABARES, la Oficina Gubernamental Australiana publicó en su informe trimestral, un análisis del mercado de “fibras naturales”, en el que al referirse a la lana, marca claramente una nueva caída en la producción de la fibra durante la nueva zafra (19/20) estimada en un 7,1% respecto a la lana producida durante la zafra 18/19 y un 16,6% en relación a la 17/18. La Oficina estima una producción de aproximadamente 352 mkg base sucia para la nueva zafra, incluyendo lana esquilada, lana de cueros, etc . Esta reducción se debe al descenso en el número de ovinos y también de la cantidad de lana producida por animal a consecuencia de la gran sequía que afecta a varias zonas. En relación a los precios, estima que el promedio zafral del Indicador de Mercado del Este (IME) para 2019/20 registrará un descenso en moneda local de aproximadamente 4%. Cruzando esa información, con los pronósticos de la relación cambiaria, realizado por la misma Institución, se estima que el IME (en términos de dólares americanos) podría bajar en el entorno del 5% en relación al promedio de la zafra 2018/19, que probablemente se ubicará en el entorno de los USD 14,00.

Mercado Local – Esperando que se reactive

En el mercado local, más allá de alguna operación puntual, en general no se han concretaron muchos negocios de lana disponible ni de lana futura con “precio”. No obstante ello, se continuaron haciendo algunas operaciones a “fijar precio”, que por lo general incluyen un adelanto de dinero de las empresas compradoras hacia los productores para cubrir diferentes necesidades económicas. En otro orden, en algunas zonas del país, ya han quedado prontos algunos lotes de esquila preparto, aunque en las últimas jornadas, a causa de las condiciones climáticas, se han retrasado las tareas de cosecha y acondicionamiento.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas Zambrano & Cía.