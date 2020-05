Luego un paréntesis obligado en lo que refiere a las actividades en el local Parada Herrería, el escritorio Gaudín Hnos. concretó ayer una nueva feria ganadera.

Se presentó la oferta anunciada de lanares y vacunos, si bien en vacunos algunos no pudieron pasar por la pista por garrapata, “el resto se vendió bien”, analizó el Dr. Germán Gaudín, integrante del escritorio, agregando que “el mercado premió la clase de ganados presentados, fundamentalmente los ganados Angus tanto en machos como en vientres”. Agregó que el mercado del gordo estuvo muy ávido con algún vacaje pesado, el resto del ganado era general pero con un mercado demandado, lo cual esa esperable ya que había en la previa muchas consultas por los operadores de Salto, Paysandú y Constitución.

En lo que hace a los lanares, comentó que también estuvieron muy demandados y con valores interesantes. “En definitiva fue una muy buena feria”, aseguró.

“La gente sigue apostando a la ganadería, el clima viene acompañando, los verdeos empezaron a mejorar, ha llovido bien, no ha enfriado mucho, es decir que hay varias condicionantes que hacen que el mercado ganadero siga pujante”, concluyó.

Gaudín indicó que esperan poder continuar con la actividad en Parada Herrería una vez culminado el período de vacunación antiaftosa.

VALORES EN U$S

Vacas gordas y adelantadas:

610 – 785

Vacas de invernada: 315

Vaquillonas de más 2 años: 540

Novillos gordos: 650 – 800

Novillos 1 a 2 años: 410 – 430

Vaquillonas 1 a 2: 425 – 485

Terneros: 275 – 285

Ovejas para campo: 33

Ovejas abasto: 60 – 62

Capones:74

Torunos: 50