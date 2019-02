La semana pasada el indicador se incrementó nuevamente para ubicarse en 1.405 centavos. La oferta de fardos alcanzó los 41.757 fardos con una demanda que se ubicó en 90.4%. En comparación con los precios de la semana pasada las categorías registraron incrementos entre un rango de 1.8% (lanas de 19.5 micras y 16.1% lanas de 30 micras). Se destaca la fuerte suba que registraron las lanas más gruesas; la lana de 28 micras se ubicó al finalizar la semana en US$ 7.47 (11.7%). Todas las categorías por encima de las 18.5 micras poseen un menor volumen comparado con la zafra anterior; el volumen de las lanas de 21 micras se ubica un 44% por debajo del volumen de la zafra 17/18. Las lanas que se ubican por debajo de las 18.5 micras han incrementado el volumen producido. La próxima semana se estiman 40.426 fardos distribuidos en dos días de remates.

MERCADO LOCAL

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) recabó negocios la semana anterior donde se registró un importante movimiento en las lanas más gruesas con valores que registran subas respecto a semanas pasadas.

– 33.000 kg de 18.2 micras a US$ 12 más US$ 1.00 subproductos con alto rendimiento (negocio realizado hace 10 días). Es lana de dos establecimientos ubicados en Salto y Artigas.

– Lotes en el eje de 21.5 micras se concretan a US$ para grifa verde, US$ 8.50 grifa celeste y entre US$ 7.50 y US$ 8.00 lotes sin acondicionar.

– 2.000 kg de 22 micras a US$ 8.00 más US$ 0.90 subproductos grifa celeste.

– Varios lotes de poco volumen (600 / 800 / 350 kg) en el eje de 24 micras a US$ 5.80 sin acondicionar.

– Lote en el eje de 28.7 micras a US$ 3.00 sin acondicionar.

– 2.700 kg de 27.1 micras a US$ 3.70 grifa verde.

– Varios lotes que suman aproximadamente 40.000 kg en el eje de 28 micras US$ 3.50 más US$ 0.70 subproductos grifa verde.

– 2.500 kg de 28.3 micras a US$ 3.40 más US$ 0.60 subproductos grifa verde.

– Lote en el eje de 28.5 micras a US$ 2.80 sin acondicionar.

– 1.000 kg de 28.5 micras a US$ 3.50 grifa verde.

– 1.500 kg 29.5 micras a US$ 2.80 grifa celeste.

– 2.000 kg de 32 micras a US$ 1.40 sin acondicionar.