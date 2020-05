Menor oferta y una mayor demanda provocaron que los precios se tonificaran

En los remates que se realizaron durante la última semana del mes de mayo, el mercado lanero australiano registró una recuperación en la demanda y en los precios. Las cotizaciones de los diferentes tipos de lana se tonificaron en moneda local y en dólares americanos, pero en la divisa estadounidense las mejoras fueron porcentualmente mayores a causa de la evolución de la relación cambiaria. A pesar de ello, y de las buenas noticias de esta semana, el mercado no logra alcanzar una estabilidad, ya que incluso en el tramo final de las últimas subastas, se percibió que los principales compradores le quitaron un poco de presión a las compras y fueron más selectivos.

El Indicador de Mercado del Este subió 21 centavos de dólar americano, (2,8%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,77 por kilo base limpia. Cabe señalar, que este fue el cierre semanal más alto del mes de mayo.

Además de la tonificación del IME, es importante señalar que todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron aumentos en sus cotizaciones. En términos de dólares americanos, los aumentos se ubicaron entre 2,4% (17,5 micras) y 4,7% (28 micras).

El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 15 micras de diámetro promedio, 87 mm de largo de mecha y 70% de rinde al peinado que se pagó USD 10,23 por kilo base sucia.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 18.828 fardos y la demanda adquirió el 92,1%. Al hablar de ofertas y considerando los primeros 11 meses de esta zafra en Australia, observamos que se han ofertados un total de 1.389.728 fardos de los cuales se vendió el 82,6%. Tomando como referencia el mismo período de la zafra anterior, se habían ofrecido un total de 1.567.493 fardos, de los cuales la demanda había adquirido el 90%. La reducción de fardos vendidos se aproxima al 19% entre una zafra y otra, mientras la producción ha caído poco más del 6%. Esto significa, que probablemente, también en Australia, quedará un remanente de lana sin vender, al igual que en la mayoría de los principales países productores. Como consecuencia, el volumen de lana disponible a nivel mundial durante la próxima zafra será importante, mayor a la producción anual, y se enfrentará a una casi inevitable reducción en los niveles de demanda a causa de la pandemia, al menos en el último semestre de este año.

Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 2 y 3 de junio en Sydney y Melbourne, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 17.136 fardos.

Con las próximas ventas, comenzaremos a transitar la recta final de la zafra 2019/20, que seguramente quedará en la memoria de muchos, por mucho tiempo, por los eventos negativos que la han marco en determinados momentos: la continuación de la sequía en Australia con efectos sobre la calidad de algunas de sus lanas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los incendios forestales en Australia y principalmente en el último trimestre los efectos del Covid-19, sobre las economías, la demanda, el consumidor final, etc.

MERCADO LOCAL – SIGUE SIN ACTIVIDAD

En el mercado local la operativa sigue siendo casi nula. La disponibilidad (*) de lana cosechada el año pasado, más algún caso puntual de remanente de zafras anteriores que aún no se ha comercializado, se enfrenta a una demanda que está retraída a la espera de un mayor interés por parte de las empresas de ultramar. En ese marco, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado precios en su planilla semanal ante la ausencia de negocios.

(*) Si bien no se puede cuantificar seriamente el volumen de lana que aún no se ha comercializado, es notorio que el mismo es importante en algunas zonas del país, en relación a zafras anteriores.

Informe de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas- Zambrano y Cía.