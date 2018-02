El mercado lanero australiano, en un marco de volatilidad, cerró la semana con un signo positivo en términos de la divisa norteamericana, principalmente por la evolución que registró la relación cambiaria. La demanda fue selectiva y el porcentaje de venta fue levemente inferior que en sentido, lo que necesita el mercado en ese rango de micronajes, es una demanda sostenida y cierta estabilidad para que se comience a visualizar un cambio positivo, que se ha demorado en el tiempo.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 42.500 fardos aproximadamente, de los cuales se vendió el 92,2%.

Según informó Australian Wool Exchange, la oferta para la próxima semana será de 41.800 fardos y las subastas se realizarán entre los días 20 y 22 de febrero.

Mercado Local – Sin operaciones

La actividad comercial en la plaza local fue muy reducida o prácticamente nula debido en particular a dos motivos. Por un lado el Feriado de Carnaval y por otro lado, por la baja disponibilidad de lanas finas y superfinas que se ponen a la venta, que continúan siendo las más buscadas por los diferentes sectores de la demanda. Respecto a las lanas medias la situación no ha registrado ninguna variación y sigue sin armarse una corriente fluida de negocios.

Según la planilla semanal de precios promedios de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay, esta semana no se concretaron operaciones a través de esta gremial.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.