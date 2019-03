En la última semana de ventas del mes de febrero, el mercado lanero australiano corrigió levemente a la baja.

La semana anterior, ante las noticias de la cancelación de las subastas de lana a causa de la Aftosa en Sudáfrica y a que algunos de los compradores chinos salieron al mercado en búsqueda de materia prima después de la finalización de la celebración del Nuevo año Chino, el mercado registró un incremento interesante en los valores. Sin embargo, durante esta semana, los compradores fueron más cautelosos ya que se enfrentaron a un volumen ofertado de lana muy significativo. Esto provocó que los valores de algunas categorías comenzaran a corregir levemente a la baja buscando asimismo un cierto grado de estabilidad.

El Indicador de Mercado del Este bajó 10 centavos de dólar americano (0,7%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 14,41 por kilo base limpia.

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre de la semana pasada, observamos que los vellones de 16,5 a 21, 28 y 30 micras bajaron entre 0,6% (16,5 micras) y 1,4% (28 micras).

El resto de las categorías que se vendieron subieron entre 0,2% y 3,4%, siendo los vellones de 32 micras los más beneficiados, aunque cabe aclarar que cotizaron con carácter nominal.

Se pusieron a consideración de los compradores casi 49.000 fardos, de los cuales se vendió el 91,6%.

A partir del día 5 y hasta el 7 de marzo se realizarán los próximos remates. Para esa oportunidad los productores australianos ya han inscripto un total de 46.128 fardos.

Si bien el volumen a ofertarse será importante en las próximas subastas, se prevé que en la etapa final de la zafra la lana podría escasear, lo cual permite ser optimista para los próximos meses. Si bien algunas categorías de lana están registrando precios inferiores a los máximos alcanzados en los meses anteriores, nadie puede dejar de considerar que los mismos son muy buenos y por ese motivo muchos productores australianos quieren vender sus lanas a los actuales niveles de precios y no especular.

MERCADO LOCAL: SIGUIÓ EL MOVIMIENTO DE LANAS MEDIAS

Varios sectores del comercio se mostraron interesados en adquirir lotes de lanas medias a precios que han ido mostrando un incremento respecto a meses anteriores. Además de ese crecimiento en los precios, lo más importante es que se mira a las lanas medias con otros ojos, al haberse reactivado la demanda desde el exterior, principalmente desde China.

En el sector de lanas finas, el interés en general permanece, pero los valores que pretenden los productores que aún no han vendido, no son fáciles de alcanzar. El mercado internacional ha corregido a la baja los precios de algunas categorías finas y súper finas, pero también se visualiza que los precios entre los micronajes más finos redujeron su diferencia.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio