Las subastas que se realizaron esta semana en el Mercado Lanero Australiano, registraron un comportamiento que varía según desde el ángulo en que se analice. En términos generales, si bien la tendencia del Indicador de Mercado del Este continuó siendo a la baja, tanto en moneda local como en dólares americanos, la dimensión de ese descenso no fue muy importante, pero a su vez, fue consecuencia de la baja que registraron algunos tipos de lana. Sabido es que el cálculo del IME que realiza AWEX, es la ponderación de los kilos vendidos de una canasta de tipos de lana para peinar y cardar, por el precio obtenido en los remates, considerando a su vez el peso de cada categoría de lana en el perfil de la producción australiana, dependiendo hasta de la zona (o región) en donde se produce. En general el peso mayor en el cálculo lo tienen las lanas para peinar, pero en esta oportunidad, las lanas merino para cardar (lanas cortas, pedacearía y descoles, etc.) registraron una fuerte caída en los precios que influyó negativamente en la ecuación del IME, ya que, en moneda local, los precios de todas las lanas para peinar subieron, pero el IME bajó por el peso que tuvo la baja de los precios de las lanas para cardar. En resumen, una semana inusual en ese sentido. Por otra parte, la desvalorización de la moneda australiana frente al dólar americano influyó para que la evaluación de los precios en la divisa estadounidense fuera diferente para los distintos micronajes.

El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1,1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,15 por kilo base limpia.

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en términos de dólares americanos, observamos que los vellones de 17,5, 18, 21 a 22 y 28 micras bajaron levemente, mientras que el resto de las descripciones, se cotizaron entre incambiados (17 micras) y hasta 4,2% más caros (los vellones de 30 micras que venían muy rezagados en los anteriores remates).

Hubo una buena competencia comercial entre los diferentes sectores del comercio que adquirieron el 91,8% de la oferta. La misma finalmente alcanzó los 30.275 fardos. Los próximos remates están programados para los días 18 y 19 de agosto en las tres regiones y los productores australianos han inscripto un total de 35.200 fardos.

Si bien siempre fue difícil predecir qué pasará con los precios de la lana, pues son muchos los factores que pueden influir en forma positiva o negativa; en la situación actual, covid-19 mediante, más el comportamiento de otros factores, es aún peor. Sin embargo, tomando como referencia los pronósticos publicados recientemente por la Oficina australiana ABARES para la zafra 2020/21 y comparándolos con los datos promedios de lo que va de la misma, (más allá de que son pocos datos aún), observamos que el promedio del IME, se encuentra un 27.5% por debajo del promedio de toda la zafra pasada. Considerando que ABARES pronosticó que el IME bajaría un 17,7% en la divisa americana, de confirmarse ese descenso, podría ser posible que nos encontremos cerca de llegar al piso del indicador en esta zafra y que, en un marco de volatilidad, comenzara en el mediano plazo a buscar caminos de estabilidad y/o hasta una leve recuperación.

Mercado Local sin cambios, sin negocios

No se han registrado cambios en el mercado lanero local durante la última semana. La demanda no presiona la compra y, si bien la disponibilidad de lana en poder de los productores es importante, sumando el remanente de la zafra pasada más la actual cosecha, no se observa que la oferta esté presionando la venta.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.