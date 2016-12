Todas las categorías cotizadas subieron, pero el sector de lanas súper finas fue el más beneficiado.

El IME continuó esta semana por encima de los USD 10. Durante las últimas dos semanas, el mercado lanero australiano se ha ido recuperando, tanto en moneda local como en dólares americanos, registrándose también un muy buen nivel de colocación. Si bien culminó por segunda semana consecutiva con tendencia al alza y el IME se mantuvo por encima de los USD 10, es importante señalar, que en la última jornada de ventas de esta semana, se comenzó a visualizar cierta resistencia por parte de la demanda, en continuar validando y empujando los precios al alza. Uno de los motivos, que colaboró para frenar esa suba en los valores que se venía dando en las primeras jornadas de ventas de esta semana, fue la relación cambiaria, al debilitarse la moneda local frente al dólar americano. También otro factor determinante, fue el importante aumento de fardos a la venta que los productores australianos inscribieron para los remates de la semana próxima, pasando de 50 a 55 mil fardos, según anunció AWEX. El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 16 centavos (1,6%) respecto al cierre de la semana pasada, y culminó en el nivel de USD 10,21 por kilo base limpia.

Todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta, acompañaron la tendencia del IME y registraron aumentos en sus cotizaciones, debiéndose señalar que el reducido volumen vendido de las lanas de 22, 25 y 32 micras provocó que las mismas cotizaran nominalmente. Esta semana nuevamente se verificó el mayor aumento de los precios en el sector de lanas de 18 micras y más finas, que aumentaron entre 3,2% y 4%. El resto de las descripciones se tonificaron entre 0,1% (26 micras) y 2,8% (18,5 micras). La oferta semana totalizó la cantidad de 49.000 fardos y la demanda adquirió el 93,8%. Según informó Australian Wool Exchange, para la semana próxima ya hay inscriptos en los catálogos más de 55.000 fardos.

El importante aumento de los precios en moneda local que se ha registrado en las últimas 3 semanas, atrajo a varios productores y muchos adelantaron el momento de venta y por ese motivo la oferta se incrementó a niveles no vistos en mucho tiempo. A pesar de la cercanía del tradicional Receso de Navidad y fin de Año, que tendrá 3 semanas de duración, este aumento en la oferta no hizo otra cosa, que frenar a algunos sectores de la demanda y es altamente probable, que los precios la semana próxima disminuyan, continuando con la tendencia que se registró durante las últimas ventas de esta semana. Dependiendo de lo que suceda con la relación cambiaria, ese debilitamiento también podría reflejarse en la moneda estadounidense.

MERCADO LOCAL – DEMANDA SELECTIVA Y MANTENIENDO INTERÉS POR LANAS FINAS

En el mercado local se ha mantenido a lo largo de las últimas semanas las mismas características. Por un lado, hay interés de la demanda por lanas finas con precios firmes, tratando de adquirir los lotes acondicionados grifa verde de muy buena calidad y con datos objetivos y por otro lado se continuó teniendo dificultades en comercializar lanas medias y gruesas, ya que los valores continuaron debilitándose y a pesar de eso, algunos sectores de la demanda, no las están comprando.

Informe de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas.