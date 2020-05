Las lanas medias y gruesas fueron las únicas categorías que se tonificaron

Durante la semana anterior, el mercado lanero australiano había registrado una leve y tímida recuperación que no se mantuvo en las últimas subastas. El interés de la demanda volvió a ser menor, a pesar de que menor también fue la oferta, y los precios en general bajaron.

El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,56 por kilo base limpia.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron caídas en sus cotizaciones, excepto los vellones de 28 y 30 micras que subieron entre 1 y 1,6%.

Las bajas se concentraron en el sector de lanas finas y los descensos se ubicaron entre 0,6% (21 micras) y 2,5% (18,5 micras).

El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,3 micras de diámetro promedio, 81 mm

de largo de mecha y 69,1% de rinde al peinado que se pagó USD 10,81 por kilo base sucia.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 21.100 fardos y la demanda, que fue liderada por China, adquirió el 87,5%.

Según informó Australian Wool Exchange, los últimos remates del mes de mayo, se realizarán en las tres regiones durante los días 26 y 27, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 20.360

fardos.

ANÁLISIS – EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LA PRODUCCIÓN DE LANA AUSTRALIANA

Según AWTA, y en base a las cifras de la lana que ha sido analizada p or el laboratorio de la Institución, el perfil de la producción en los últimos 20 años (considerando las zafras 1999/00 vs 2018/19) ha evolucionado de un promedio del diámetro de la lana de 22,1 micras a 20,5 micras. Por otra parte, en la zafra 1999/00, la producción de lana de menos 18 micras y más finas, representaba el 5,3% del total de lana testeada, mientras que en la zafra 2018/19, representó el 35,9% del total. La producción de lanas de 21 a 24 micras, pasó de ser del 58,6% del total a 15%. Por último, observando las cifras, se registra un pequeño incremento en la proporción de lanas 25 micras y más gruesas que pasó del 12,4% en la zafra 1999/00 al 16,6% en la pasada zafra 2018/19. Analizando la evolución del volumen en millones de kilos de lana producidos y cruzando la información con los porcentajes de cada micronaje, efectivamente testeados por AWTA entre ambas zafras, observamos que en la zafra 2018/19, en Australia se analizaron 107,7 mkg de lanas de 18 micras y más finas, contra 32,8 mkg en la zafra 1999/00, a pesar de que la producción de lana total entre ambas zafras cayó poco más de la mitad. En el otro sector de lanas de 21 a 24 micras, mientras que en la zafra 1999/00 se producían 363 mkg, en la 2018/19 el volumen pasó a 45 mkg. Por último, en el sector de lanas de 25 micras y más gruesas, se producían 76,8 mkg y en la zafra 2018/19 se pasó a producir casi 50 mkg. Queda claro, que las señales del mercado hacia una mayor demanda de lanas de menos de 18 micras y una diferencia importante en los precios ha llevado a que muchos productores australianos incrementaran el volumen a cosechar de esos micronajes.

Por el lado de lanas medias y gruesas, el componente carne ovina es importante y si bien se cosechan menos kilos, la participación porcentual en la producción es aún

importante. El rango de micronajes que ha descendido en forma considerable, es el de 21 a 24 micras al caer sostenidamente durante el período.

MERCADO LOCAL –MIENTRAS QUE EL MOTOR PRODUCTIVO NO HA PARADO, EL COMERCIAL NO ARRANCA

No se registraron cambios en la situación del mercado local. La inactividad comercial es casi total. Por ese motivo, nuevamente esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado precios en su planilla semanal. Mientras tanto, el sector

productivo, que no ha parado a pesar de la pandemia, ya comienzan a coordinar algunas esquilas preparto para las próximas semanas.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio- Departamento de Lanas de Zambrano & Cía.