Después de dos semanas consecutivas de tendencia al alza, el mercado lanero australiano, mostró un grado de volatilidad en los dos días de subastas (un día subiendo y el otro bajando). Algunos sectores de la demanda, atribuyeron a la calidad la selectividad al momento de la compra, ya que entre los lotes que se pusieron a la venta, había un porcentaje importante de lanas que presentaban bajos rendimientos y algunos otros problemas de calidad, principalmente en la última jornada de ventas. El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,13 por kilo base limpia.

Analizando el comportamiento de las diferentes categorías, observamos dos sectores bien diferenciados. Por un lado, los vellones de lana para peinar de 21 micras y más finas, que bajaron sus cotizaciones entre 1,3% (18 micras) y 3% (21 micras). El otro sector, las lanas de 26 micras y más gruesas, mantuvieron la tendencia de la semana anterior y continuaron subiendo. Los aumentos se ubicaron entre 0,7% (26 micras nominalmente) y 1,7% (30 micras).

La oferta semanal totalizó la cantidad de 21.785 fardos y la demanda que provino principalmente de China, adquirió el 88%. Los próximos remates se realizarán solo en los centros del Este, los días 16 y 17 de junio y se estima que la oferta será aproximadamente de 16.800 fardos.

La demanda de lana australiana sigue dependiendo de una recuperación en la economía mundial de los impactos del COVID-19. La industria china lentamente va mostrando algunas señales de recuperación, sin embargo, sigue habiendo poca demanda en los últimos eslabones de la larga cadena textil lanera. A esto se le suma cierta incertidumbre comercial que se ha ido generando por la molestia de China frente a los pedidos de Australia a propósito de la exigencia de que el Gobierno chino, determine el origen del coronavirus, reduciendo las importaciones de carne australiana, y aumentado los aranceles de importación a la cebada australiana, y otros productos.

Ante esta amenaza china, Australia previendo que también estas medidas lleguen a la lana, está obligada a diversificar los destinos de su producción lanera, y en ese sentido está apuntando hacia Estados Unidos y otras áreas de Europa, que han estado ausentes del mercado australiano debido a los altos precios de años anteriores impulsados por la demanda china. En ese sentido, se visualiza que algunos compradores comienzan a preguntar sobre la compra de lana australiana ante el abaratamiento de la materia prima. Si bien la reducción de la demanda de China y la disminución de los precios son negativos para el mercado, de confirmarse, el comienzo de una cierta diversificación de los destinos de exportación lejos de un mercado clave podría verse como un lado positivo del brote de COVID-19.

Receso de invierno del mercado lanero australiano

Ante la llegada de la pandemia, la emergencia sanitaria, los confinamientos voluntarios en algunos casos y obligatorios en otros, los protocolos de seguridad sanitaria, etc., algunas actividades han tenido que adaptarse y los remates laneros en Australia, no estuvieron ajenos. A eso se le ha sumado, las recomendaciones por parte de algunos organismos de limitar los volúmenes a ofertarse, para no presionar a una demanda que es limitada y se encuentra con dificultades. Durante los últimos meses, atendiendo a esos pedidos, los volúmenes de lana ofertados semanalmente fueron inferiores a lo habitual y se ha solicitado entonces que el tradicional receso de invierno, en vez de tener tres semanas de duración tuviera una. Sin embargo, recientemente, el Comité que regula los remates de lana acordó que el Receso tendría tres semanas de duración, argumentando principalmente que un descanso en las ventas daría un respiro a ambos sectores después de un período difícil.

Mercado Local – Continuó siendo reducida la operativa

En el mercado local no se registraron grandes cambios respecto a las semanas precedentes, siendo el común denominador, la falta de negocios. La demanda sigue sin presionar la compra y si bien la disponibilidad de lana en poder de los productores es mayor a años anteriores a esta altura del mes de junio, el sector productor no presiona la venta.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.