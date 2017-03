Después de varias semanas, en que el Mercado Lanero Australiano mostrara firmeza en USD, a pesar de pequeños cambios a raíz de la relación cambiaria en alguna oportunidad, se comenzó a visualizar durante los remates efectuados en la última semana de marzo, que empezó a retroceder, provocando una baja generalizada para todas las categorías.

Ante esta situación, algunos productores australianos estuvieron renuentes a aceptar esta baja en los valores, lo que se tradujo en un importante volumen de lana que no se vendió, ya que retiraron los lotes de la venta al no cubrir sus expectativas.

El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 33 centavos respecto al cierre semanal anterior (2,8%) y se ubicó en el nivel de USD 11,51 por kilo base limpia.

Ningún grupo de micronajes que se pusieron a la venta, escapó al descenso en los valores. Podemos observar tres sectores diferenciados por la dimensión de la baja. Por un lado el sector de lanas de 22 micras y más finas, en el cual se registraron bajas entre 3% y 5%. Por otro lado, los vellones de 23 a 30 micras descendieron sus cotizaciones entre 0,5% y 1,8% y el tercer sector fue el de las lanas de 32 micras, que sufrió porcentualmente la mayor baja (6,1%), pero hay que señalar que se cotizó con carácter nominal, al igual que los vellones de 16,5, 23 y 25 micras.

ANALIZANDO ALGUNOS DATOS

Un punto interesante de evaluar, que se ha ido marcando a lo largo de los últimos meses, es la diferencia de precios entre los distintos micronajes. En tal sentido, el promedio de precios en USD del mes de marzo del año 2016, mostró una diferencia de 88 centavos entre las cotizaciones de los vellones de 18 y 21 micras, mientras que tomando el promedio de marzo de este año, dicha diferencia se amplió a USD 5,23 por kilo. Al realizar el mismo ejercicio y comparamos las diferencias entre los precios de las categorías de 20 y 28 micras, observamos, que mientras en el promedio de marzo/2016 la diferencia era de USD 4,00 por kilo, en marzo de este año, la diferencia se amplió y alcanzó los USD 6,60 por kilo. Haciendo el mismo análisis entre las lanas de 25 y 28 micras, observamos que la diferencia en marzo del 2016 era de USD 1,86 y en el mes de marzo de este año, el promedio mostró una diferencia de USD 2,81 por kilo base limpia.

La oferta de esta semana, fue menor a la de la semana anterior, no obstante lo cual fue voluminosa, al totalizar la cantidad de 45.200 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 83,6%, marcando una reducción importante en los niveles de colocación.

Según informó Australian Wool Exchange, las próximas subastas se realizarán durante los días 5 y 6 de abril y ya hay inscriptos un total de 49.300 fardos. Probablemente, este dato (de una voluminosa oferta durante la semana próxima) haya colaborado también para quitarles presión a los compradores. Algunos operadores manifiestan que la corrección a la baja de esta semana es una clara demostración de que el mercado comenzará a buscar un punto de estabilidad para darle permanencia al buen momento que está viviendo el precio de la lana y no sería de extrañar que el IME, busque situarse en el entorno de los USD 11 en el corto plazo.

MERCADO LOCAL – SIN GRANDES CAMBIOS

La operativa comercial en el mercado local continuó siendo reducida y no sufrió grandes cambios respecto a la semana anterior. La misma se concentra en concretar algunos negocios puntuales de lanas medias, ante la ausencia de oferta de lanas finas.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio, departamento de Lanas, Zambrano y Cía.