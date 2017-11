Los niveles de precios que se alcanzaron la semana pasada en el mercado lanero australiano, produjeron que los productores inscribieran un mayor número de fardos para la venta, alcanzando los mayores niveles de oferta semanal de los últimos tres meses. Por otra parte, en este importante volumen ofertado, se notó la ausencia de lotes muy destacados que se vieron en las salas de subastas la semana anterior en cuanto a su micronaje y principalmente su calidad. A ello, se le sumó que la moneda australiana frente al dólar americano se depreció.

El Indicador de Mercado del Este (IME), cerró en USD 12,79m bajó 14 centavos (1,1%) respecto al cierre de la semana anterior.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron acompañaron la tendencia del IME, pero se observaron dos sectores bien diferenciados.

Las lanas de 22 micras y más finas, bajaron entre 0,4% y 1,2%. Por su parte, las lanas de más de 25 micras descendieron sus cotizaciones entre 3,4% y 7,3%, siendo los vellones de 28 micras los más afectados.

En este sentido cabe señalar, que no solamente no se validó la suba que algunos de estos micronajes había registrado la semana pasada, sino que también volvieron a ser (lamentablemente) los más afectados.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 50.600 fardos y la demanda adquirió el 96,8%. Según informó Australian Woll Exchange la oferta de la semana próxima se estima que será de casi 49.000 fardos y las subastas se desarrollarán durante los días 22 y 23 de noviembre.

AUSTRALIA INCREMENTÓ SUS VENTAS DE LANA AL EXTERIOR

La oficina Australiana de Estadísticas, dio a conocer los datos correspondientes a las exportaciones de lana del primer trimestre de la zafra 2017/18 (jul/set). Las mismas totalizaron la cantidad de 71,7 mkg, lo que representó un aumento del 6,7% respecto a igual período de la zafra anterior. El 96,6% de las ventas al exterior de la lana australiana fueron en estado natural (o sucia), mientras que el resto (3,4%) presentaron un leve grado de procesamiento, principalmente carbonizada y lavada.

Entre los 23 destinos de la lana australiana exportada durante el período, China lideró las compras, adquiriendo el 76% del total, seguida de India (6,4%), Italia (5,8%), República Checa (5,5%) y Corea del Sur (1,3%).

MERCADO LOCAL: MENOR MOVIMIENTO

QUEEN SEMANAS PREVIAS

En el mercado local no se registraron grandes cambios en los precios, pero el número de negocios fue inferior. La demanda se mantiene interesada por lanas finas y en especial superfinas a valores similares a los registrados la semana pasada.

En el sector de lanas medias (hasta 28-28,5 micras), hay interés por parte de los diferentes actores de la demanda, pero no hay una fluidez comercial importante, ya que las subas del exterior en este tipo de lana la semana pasada fueron coyunturales y no se vieron reflejadas en los pedidos que vinieron desde el exterior. En lanas gruesas y lanas de razas carniceras y/o sus cruzas, la demanda está ausente al no tener ventas al exterior y además no poder competir en precio con ofertas de otros países productores de este tipo de lana.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio, departamento de lanas- Zambrano y Cía.