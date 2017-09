Después de dos semanas de tendencia a la baja en el mercado lanero australiano, en las últimas ventas se observó una leve recuperación en términos de dólares americanos y también en Euros, como consecuencia básicamente de la variación que registró la relación cambiaria. La demanda estuvo activa y hubo una muy buena competencia comercial entre los diferentes sectores de la demanda, evidenciando que el interés se mantiene sin grandes cambios. El Indicador de Mercado del Este (IME), cerró en el nivel de USD 12,43, subió 12 centavos respecto al cierre de la semana pasada, equivalentes a 1%. La mayoría de las categorías de lana para peinar que se vendieron acompañaron la tendencia del Indicador. En particular los vellones de 18,5 a 23 y 25 a 30 micras subieron entre 0,4% (28 micras) y 2,5% (26 micras). El resto de las categorías se cotizaron a favor de los compradores, es decir, corrigieron levemente a la baja.

Durante esta semana se ofertaron un total de 41.000 fardos de los cuales la demanda adquirió más del 94%, incluyendo una pequeña oferta de lanas Merino producidas en Nueva Zelanda que se comercializó en su totalidad. Según Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán en las tres regiones, durante los días 13 y 14 de setiembre, estimándose que la oferta alcance la cantidad de 44.280 fardos. Después del movimiento al alza que el mercado marcó después del receso de julio, con subas importantes (principalmente en el sector lanas superfinas), logrando valores no vistos desde hacía varios años en dólares americanos corrientes, la corrección que posteriormente registró el mercado no fue demasiado significativa. Los niveles de comercialización han sido muy buenos y también percibimos que los productores australianos, son vendedores siempre y cuando las bajas no sean importantes, ya que de lo contrario, deciden retirar sus lotes de la venta y esperar. De permanecer ese sentimiento de los productores, ante una posible caída, es probable que los porcentajes de colocación desciendan y según algunos analistas, en este período el IME podría permanecer en el entorno de los USD 12. Por otra parte y tratando de mirar las ventas de la semana próxima, es probable, que la relación cambiaria sea un factor determinante.

MERCADO LOCAL – SE REDUJO LA

CORRIENTE COMERCIAL

La corriente comercial en el mercado lanero local se redujo en los últimos días y hubo un menor número de operaciones.

La demanda sigue interesada por lanas finas y superfinas de excelente calidad, con datos objetivos, cosechadas y acondicionadas por empresas acreditadas por el SUL y que tengan grifa verde, mientras que los negocios por lanas medias se encuentra cautelosa y prefiere aquellos lotes que son de 28/29 micras o más finos y acondicionados.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio – departamento de Lanas Zambrano y Cía.