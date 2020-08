A pesar del reducido volumen de lana ofertado durante la presente semana, el menor en lo que va de la actual zafra a la fecha, el mercado mantuvo la tendencia a la baja que no para desde que se reiniciaron las ventas post receso de julio.

El Indicador de Mercado del Este bajó 17 centavos de dólar americano, (2,5%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 6,68 por kilo base limpia. Si comparamos el actual nivel, con el cierre que se registró en los últimos remates del mes de diciembre del 2019, observamos una caída de más del 37%. Excepto los vellones de 17 micras que se cotizaron a favor de los vendedores, el resto de las categorías de lana para peinar registraron descensos en sus cotizaciones esta semana. Las bajas se ubicaron entre 0,1% (18 micras) y 14,5% (30 micras). Claramente, el sector de lanas de 20 micras y más gruesas fue el más afectado. El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,2 micras de diámetro promedio y 70,1% de rinde al peinado que se pagó USD 14,20 por kilo base sucia.

La oferta totalizó la cantidad de 20.500 fardos, de los cuales se vendió el 88,8%. Parte de ese aumento en el porcentaje de las ventas, se debió al mayor interés de algunos sectores de la demanda ante la buena calidad de la lana superfina y ultrafina ofrecida en el primer día de ventas.

Las próximas subastas, están programadas para los dos primeros días del mes de setiembre en las tres regiones. Los productores australianos ya han inscripto en los catálogos un total de casi 33.000 fardos.

En las últimas semanas, cuando el IME se acercaba a los USD 7, parecía que el mercado se estaba acercando al piso, pero lamentablemente la realidad demostró que no era así. Si bien es cierto que el mes de agosto, ha sido tradicionalmente un período de baja actividad comercial, en particular este año, con la pandemia se ha hecho muy difícil sobrellevar la situación. Los diferentes eslabones de la cadena textil lanera están sufriendo en el actual escenario, en el que además no se ve con claridad el futuro. Por el lado de Europa, se observa que algunas industrias comienzan a armar sus colecciones de cara a la próxima temporada otoño/invierno, teniendo en cuenta que la demanda será menor, más allá de que no se tiene claro cuál será su dimensión. Por el lado de China, algunas de las industrias están trabajando a menos de su capacidad, mientras que otras, siguen cerradas temporalmente, al menos por ahora. Para algunos analistas, en el marco de esta situación; con una pandemia que aún no se ha controlado, con rebrotes del Covid-19 en algunas zonas y con efectos negativos en la economía global, el futuro es incierto aún. Los bajos precios de la fibra, podrían alentar a una mayor utilización en mezclas con otras fibras, por sus notables características naturales, siendo ésta la esperanza de que cuando se vaya reactivando la demanda (no se sabe cuándo), la lana retome con más fuerza su posición en el mundo textil.

Mercado Local – Sin cambios.

En el mercado local se va cerrando otro mes de una inactividad prácticamente total a nivel de comercialización interna, con un sector industrial y exportador con muy baja demanda del exterior y una situación que parece no va a cambiar en el corto plazo. A la lana que quedó en manos de los productores cosechada el año pasado, se le suma la nueva esquila y la mayoría de los consignatarios, exportadores e industriales también tiene lana a la espera de que se reactive el comercio.

Informe de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas de Zambrano & Cía.