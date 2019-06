El mercado lanero australiano, no pudo mantener la tendencia al alza que registró la semana pasada y en un marco de volatilidad, cerró en general, en términos de la divisa norteamericana, con una baja en los valores de la mayoría de las categorías de lana para peinar. El volumen ofertado fue el más bajo de la actual zafra a la fecha, y la calidad de las lanas que se ofertaron, en su mayoría presentaban características poco atractivas, lo que provocó que algunos de los compradores no estuvieran activos en las salas de subastas.

Las pocas lanas de buena calidad que se ofertaron fueron buscadas por los compradores y más allá de que registraron ajustes a la baja en los precios, los mism os no fueron tan significativos como las lanas que tenían bajo rendimiento y problemas de resistencia a la tracción. Por otra parte, la baja en el mercado fue superior en moneda local que en dólares americanos, debido a que el dólar australiano se valorizó frente a la moneda estadounidense. Analizando los números que nos dejó el mercado esta semana, observamos que el Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano (0,6%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 12,99 por kilo base limpia. Respecto al comportamiento de los precios por categoría, hubo dos escenarios diferentes. Por un lado, las lanas vellón para peinar de 17,5 a 22 micras bajaron sus cotizaciones entre 0,4% (20 micras) y 1% (18 y 21 micras). Por otro lado, los vellones de 28 micras no sufrieron cambios y los de 30 y 32 micras subieron nominalmente en el entorno del 0,8%. El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 15,2 micras de diámetro promedio, 68 mm de largo de mecha y 72,1% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 13,94 por kilo base sucia. Los registros publicados por AWEX, determinan que los productores australianos ofertaron algo más de 21.700 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 84,5%. Durante el 12 y 13 de junio se realizarán las próximas subastas y hay inscriptos en los catálogos de las tres regiones, un total de casi 30.000 fardos. Según algunos analistas australianos destacados, los cambios que se están registrando en el mercado internacional actualmente, en un período de finalización de la zafra, la llegada del verano (y las vacaciones) en Europa, los bajos niveles de oferta y una caída en la producción de los principales países productores, generan que el mercado no logre alcanzar una estabilidad que permita trazar estrategias más concretas y claras de cara al futuro, en un sector, donde la cadena textil tiene un período de procesamiento, desde el productor al producto terminado, muy extenso. Por otra parte, la actividad de la industria textil china se ha desacelerado y hay incertidumbre a consecuencia de la guerra comercial entre dicho país y Estados Unidos. En ese contexto, las autoridades asiáticas, han comenzado a tomar algunas medidas para proporcionar un cierto grado de estímulo y es posible que se comience a agilizar los nuevos pedidos de uniformes. Por la escala de números de empleados gubernamentales, esto traerá aparejado un aumento en la demanda de tejidos que seguramente contendrá una mezcla de poliéster y lana en el rango de 19.5 a 21.0 micras. Por otra parte, también se observa la incorporación y el incremento de las mezclas de lanas finas en productos de vestimenta que hace unos años atrás eran impensable. Por lo tanto, ya sea desde una perspectiva de estímulo chino, o una nueva demanda de productos alternativos, o desde una perspectiva de escasez de oferta, es poco probable que el precio de la lana fina registre descensos de valores muy significativos en el corto y mediano plazo, siempre y cuando no aparezca algún factor negativo importante poco probable de predecir.

MERCADO LOCAL: CONTINUÓ SIN OPERACIONES

La operativa en el mercado local continuó siendo muy reducida en tanto el mercado internacional no logra estabilizarse. La demanda del exterior es entre escasa y nula y eso no permite que el mercado se arme. La semana próxima, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, dará a conocer los precios promedios logrados en la zafra 2018/19, basado en los negocios que hicieron los productores a través de las empresas integrantes de la gremial, miembro de la Cámara Mercantil de Productos del Pais.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio: departamento de Lanas de Zambrano & Cía.