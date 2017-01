En la segunda semana de remates de este nuevo año, el mercado lanero australiano cerró más tonificado que el cierre semanal anterior, a pesar de que en la última jornada de ventas, se comenzó a visualizar una leve desaceleración.

El Indicador de Mercado del Este (IME), subió en la semana 17 centavos (1,6%), ubicándose en USD 10,78 por kilo base limpia, habiendo llegado en el segundo día de ventas a USD 10,85. Nuevamente esta semana el aumento del IME, estuvo motivado por las subas de los valores de las lanas finas y superfinas, aunque se observó una demanda más selectiva y en algunos casos también, que ciertos productores que ofrecieron esos tipos de lanas tenían expectativas de que los precios continuaran subiendo tan fuerte como la semana anterior y terminaron no vendiendo, lo que motivó un porcentaje de colocación inferior.

Las cotizaciones de las lanas de 16,5 a 19 micras subieron entre 2,6 y 5,3% y las de 19,5 a 21 se tonificaron menos de 1%. En el sector de lanas medias y gruesas, de 25 a 28 micras se mantuvieron entre incambiadas y hasta 1% más caras, mientras que las de 30 y 32 micras continuaron bajando en forma importante, en esta oportunidad 1,2 y 8,6% respectivamente, mostrando actualmente la carencia de demanda para estos tipos más gruesos.

Se observaron tendencias similares en Nueva Zelanda para el segmento de lanas de alfombra, evidenciando que la recuperación de precios de este tipo de lanas aún no ha llegado.

Según informó Australian Wool Exchange, la oferta de esta semana alcanzó la cantidad de 56.000 fardos de los cuales la demanda adquirió el 89,5%.

Con los datos surgidos esta semana y los niveles alcanzados por algunos tipos de lana, consideramos que el mercado en el mediano plazo y en un marco de volatilidad como nos tiene acostumbrado, se mantendrá firme, al menos por lanas de menos de 20 micras. Algunos industriales europeos y asiáticos, se encuentran con bajos stocks de materia prima, lo que colaboró para que se registrara este importante aumento en los precios de las lanas finas durante estas dos semanas.

Las próximas ofertas semanales serán menores en cuanto al volumen pero también hay que tener en cuenta que se aproxima la celebración del nuevo Año Lunar (el 28 de enero) y esto probablemente colaborará para que algunas empresas (asiáticas) reduzcan los niveles de demanda.

La oferta de la semana próxima está programada en 47.000 fardos y las subastas se realizarán durante el 24 y 25 de enero.

MERCADO LOCAL – POCAS OPERACIONES, LA MAYORÍA POR LANAS FINAS

Como consecuencia de lo sucedido en el mercado internacional, a nivel de nuestro país, se observó que algunos sectores del comercio continuaron interesados por adquirir lanas finas y superfinas, concretándose en ese sector algunos negocios. Sin embargo en el sector de lanas medias y gruesas la demanda está prácticamente inactiva y no se han efectuados operaciones significativas.

EN EL 2016, LAS IMPORTACIONES DE LANA SUCIA BAJARON 12,7%

Durante el año 2016, las importaciones de lana sucia cayeron 12,7% en volumen físico, al totalizar la cantidad de 15,2 millones de kilos, de acuerdo a las cifras divulgadas por la Dirección Nacional de Aduanas. En términos de valor, el descenso fue del 8,2%, respecto al año 2015. Los principales orígenes de las lanas importadas por empresas uruguayas durante el año pasado, procedieron principalmente de la región, destacándose Brasil (45,2% del total), Perú (33,2%), Argentina (13%), Reino Unido (2,5%) y Chile (1,9%).

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.