Las expectativas de los compradores siguen siendo negativas

La debilidad de la demanda por lana a nivel mundial, a causa de varios factores económicos, políticos y sanitarios, se le ha sumado esta semana, el importante volumen de lana que se puso a consideración de los compradores, en las subastas que se realizaron durante dos jornadas en el mercado australiano. De antemano parecía ser desmedido el volumen de lotes de lana que los productores australianos había inscripto en los catálogos, a pesar de que, en las dos semanas de julio, el IME había marcado una leve recuperación en su valor y que los porcentajes de venta habían sido buenos.

Los exportadores han estado preocupados por el volumen de lana que se puso a la venta en momentos en que ni la demanda ni la financiación están disponibles. Durante el receso, la relación cambiaria había mostrado un fortalecimiento de la moneda local frente al dólar americano, lo que provocó que la caída de precios de esta semana fuera porcentualmente mayor en moneda local que en la divisa estadounidense.

El Indicador de Mercado del Este bajó 64 centavos de dólar americano, (8,1%), respecto al cierre previo al receso y se ubicó en el nivel de USD 7,23 por kilo base limpia, el menor valor desde setiembre de 2009. Por otra parte, según el informe de AWEX, y analizando el comportamiento del IME en moneda local, se observa que la caída en términos porcentuales, fue la mayor en una semana desde el colapso del Esquema de Precios Piso en febrero de 1991.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron bajas. Las mismas se ubicaron entre 4% (30 micras) y 10,3% (21 micras). La oferta semanal totalizó la cantidad de 42.764 fardos y la demanda adquirió algo menos del 70%.

Durante los días 11 y 12 de agosto continuarán los remates y si bien hay inscriptos un total de 33.000 fardos, se espera que solo vendedores que tienen una posición de venta firme y a precios en línea con la situación actual del mercado, ofrezcan su lana a la venta, y no aquellos que tienen una expectativa diferente, pues para lo único que sirve es sobredimensionar una oferta que no es real y colabora para continuar deprimiendo los precios.

Mercado Local – Sin

operativa

En el mercado local, nos encontramos con una situación compleja. Los pocos pedidos que vienen desde el exterior, reflejando la baja en los valores del mercado internacional, no permiten que se concreten operaciones en forma fluida. Si bien la demanda es cautelosa, las cotizaciones no atraen a los productores y en general deciden esperar a ver si la situación mejora en el futuro, aunque parece poco probable que esto suceda en el corto plazo.

Las exportaciones de lana bajaron 54,3% en

los últimos 12 meses

Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Ago/19-Jul/20, las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada del Uruguay, totalizaron la cantidad de 108 millones de dólares americanos, representando una caída del 54,3% respecto a igual período anterior. Si consideramos las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de julio de 2019, la caída fue de 75,6% en términos de ingresos de divisas. Tomando las cifras anualizadas, en términos de volumen físico, y considerando las ventas al exterior de esos tres rubros, Uruguay exportó un total de 20,1 millones de kilos de lana base sucia, lo que implicó una caída del 53,4%. Los principales destinos en volumen físico de esos tres rubros, fueron China (43% del total), Alemania (12%), Italia (7%), Turquía (6%) y República Checa (4%).

En el cuatrimestre abril-julio, bajaron casi

80%, ingresando al país USD 17 millones

menos por mes

Por otra parte, tomando como referencia el período abril-julio, es decir, los meses en que ya la pandemia estaba instalada a nivel mundial, las cifras muestran aún un descenso mayor en el ingreso de divisas al país a causa de la caída de las exportaciones de los tres rubros analizados. Durante ese cuatrimestre y comparándolo con igual período anterior, observamos que la lana sucia redujo sus ventas un 76% en términos de dólares corrientes, la lana lavada 87,2% y 76,9% la lana peinada. Entre los tres rubros, el ingreso de divisas fue de 67 millones de dólares menos que en igual período anterior, equivalente a un 79,6%. Este descenso, implicó una caída de casi 17 millones de dólares mensuales durante ese período.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio- Departamento de Lanas de Zambrano & Cía.