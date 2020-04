La relación cambiaria provocó una mejora del IME y algunas categorías en USD

En una semana que tradicionalmente el mercado lanero australiano entraba en Receso (post-Semana Santa), ante las actuales condiciones, las autoridades decidieron hacer remates durante una sola jornada, tratando de darle una oportunidad a los productores que deseaban o necesitaban vender, pero con bases de precios razonables al momento, para no sobre-ofertarlo. Fue así, que antes de que comenzaran las subastas, se retiraron de la oferta aproximadamente el 15,5% y finalmente se ofertaron 18.100 fardos, de los cuales se vendió el 76,9%. Este volumen de lana ofertado en la semana, fue la menor cantidad de fardos ofertados desde junio de 2009. Durante la única jornada de ventas, el mercado abrió estable en moneda local, pero lentamente se fue aflojando y culminó con una baja de menos del 1%. Sin embargo, debido a que la moneda australiana se fortaleció frente al dólar americano, cuando analizamos los precios en la divisa estadounidense, observamos que el Indicador de Mercado del Este subió 31 centavos de dólar americano, (3,8%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,28 por kilo base limpia.

Respecto al comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, en dólares americanos observamos que en esta oportunidad hubo tres escenarios bien definidos. Por un lado, las lanas de 22 micras y más finas subieron entre 4,2 y 5%, los vellones de 26 y 28 micras se tonificaron en el entorno del 2,6%, mientras que las lanas de 30 y 32 micras bajaron 4,3% y 3,8% respectivamente.

Australian Wool Exchange, informó que los remates continuarán los días 21 y 22 de abril, estimándose que la oferta será de 31.700 fardos aproximadamente.

Según algunos analistas especializados, el futuro de la industria textil mundial está comprometido.

La pandemia parece haber sido controlada en China, pero su impacto económico aún es difícil de estimar en cantidad y duración. Muchas empresas industriales han reiniciado su actividad, pero la presencia de la pandemia limita mucho sus ventas en el mercado interno y más aún en el exterior. Aunque la situación sanitaria está mostrando algunas señales de mejora, muchos consumidores chinos -y de otros países- no han regresado a su vida normal y menos a disponer de sus ingresos o ahorros porque temen un recrudecimiento de la situación, una nueva oleada de infecciones. Por el lado de la oferta, se esperan los datos que se darán a conocer en la Primera Reunión Anual del Comité que estima la producción de lana en Australia, que probablemente publicará cifras inferiores de lana esquilada respecto a lo que ya había estimado a fines de noviembre del año pasado, que fue de 272 millones de kilos base sucia.

En este marco (que hemos resumido), es probable que aún continuemos viendo un mercado lanero muy volátil en las próximas semanas.

EL MERCADO LOCAL SIGUE PARALIZADO

En el mercado local no se han registrado cambios. La inactividad comercial es prácticamente total ante una retracción importante de la demanda, lo que no permite siquiera tener una referencia de precios para las diferentes categorías.

Informe de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.