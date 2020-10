Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron subieron sus cotizaciones

El mercado lanero australiano, después del retroceso de la semana pasada, retomó la tendencia alcista que había registrado en las primeras semanas del mes de setiembre, a pesar incluso, del importante volumen que se puso a consideración de los compradores. El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano, (2,5%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,27 por kilo base limpia. Si bien no recuperó todo lo que había perdido la semana anterior, es importante señalar, que varios sectores de la demanda estuvieron activos e interesados en adquirir materia prima.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron aumentos en sus cotizaciones. Las subas se ubicaron entre 2% (17,5 micras) y 7,8% los vellones de 30 micras.

La oferta, que inicialmente estaba prevista en 34.500 fardos, finalmente no llegó a los 30.000 (incluyendo una selección de lanas Merino de Nueva Zelanda). La demanda, que mostró su interés prácticamente por todos los tipos de lana, adquirió el 94,9%.

Las próximas ventas, se realizarán durante los días 13 y 14 de octubre y la oferta inscripta a la fecha es de 30.500 fardos, entre los que se incluirá una selección de lanas Merino superfinas y ultrafinas de excelente calidad. Por lo general, cuando se ofertan este tipo de lana, atrae a algunos sectores de la demanda especializados en el procesamiento de estos micronajes, por lo cual se genera una cierta expectativa de cara a la próxima semana, al menos en lo que respecta a un posible incremento en la competencia comercial.

Por otra parte, desde fines de la semana pasada, se está desarrollando la llamada «semana dorada» en China, incluyendo los festejos de un nuevo aniversario de la Fundación de la República Popular de China. No obstante, este año la celebración se extenderá durante más tiempo de lo previsto dado que se superpone con el Festival del Medio Otoño, un feriado que las familias tradicionalmente usan para realizar reuniones.

Este es el primer feriado importante desde que se lograra controlar el coronavirus en el gigante asiático. En consecuencia, millones de ciudadanos comenzaron a movilizarse a través de los distintos medios de transporte para reencontrarse con sus familias, o simplemente por placer. Para tomar dimensión del flujo de movimiento de personas, según un informe publicado por una importante agencia de viajes, es probable que se realicen alrededor de 600 millones de viajes en todo el país. En ese marco, será importante ver, como se comportará el consumidor final, después de tanto tiempo de estar concentrado y sin poder movilizarse. Si los resultados económicos en las ventas al por menor, de estas «vacaciones» fueran positivas, probablemente se puedan visualizar dentro de algunas semanas, una reactivación o un mayor movimiento de los diferentes eslabones de la cadena textil lanera.

Mercado Local – Sin cambios, prácticamente inactivo

En el mercado local no se registraron cambios. A medida que pasan las semanas, van quedando prontos muchos lotes de lana cosechados este año, a la espera de un mejor momento para su comercialización. Si bien no se puede cuantificar seriamente, es probable que una vez terminada la esquila, haya disponible un volumen importante de lana en poder de los productores, algo que no se veía hacía unos cuantos años. Es fundamental, que los productores, además de acondicionar su lana (en lo posible grifa verde, o como alternativa grifa amarilla), realicen los análisis necesarios en el Laboratorio del SUL, para conocer las mediciones objetivas, como diámetro, rendimiento al lavado, etc, elementos claves para poder obtener un valor justo por su producción, cuando las circunstancias del mercado así lo permitan.

Informe de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas – Zambrano & Cía.