El mercado lanero australiano, continuó debilitándose en moneda local, aunque mejoró levemente en dólares americanos debido al fortalecimiento que registró la moneda australiana frente a la divisa estadounidense. El volumen de lana ofertado esta semana fue similar al de la semana pasada, pero AWEX informó que en lo que va de la zafra se llevan ofertados 141.000 fardos menos que en igual período de la zafra anterior, a consecuencia principalmente de la caída que ha registrado la producción de lana australiana. En tal sentido, hoy se darán a conocer nuevos datos al respecto, pero probablemente, se confirme la caída, o incluso se incremente respecto al informe publicado por el Comité de Estimación de la Producción de Lana Australiana, a fines de noviembre del año pasado. Como se mencionó en nuestro informe de la semana pasada, el volumen de lanas de menor rendimiento continúa aumentando en los catálogos, y ésto, está empujando hacia abajo el rendimiento nacional promedio, contribuyendo a que el mercado siga siendo presionado a la baja. Las lanas de alto rendimiento y buena calidad siguen siendo muy buscadas por la demanda, sin embargo, no hay suficiente volumen para evitar la caída de los precios de algunos micronajes. El Indicador de Mercado del Este subió 1 centavo de dólar americano (0,3%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,83 por kilo base limpia. Analizando los precios de los diferentes micronajes, observamos que los vellones de 16,5 a 17,5 micras y los de 19 a 21 micras bajaron levemente, mientras que el resto de las descripciones de lana para peinar que se vendieron, subieron sus cotizaciones entre levemente y hasta 2,5%, siendo los vellones de 28 micras los que más se beneficiaron. Cabe señalar, que el rango de micronajes que registró las mayores subas, se cotizaron con carácter nominal, debido al reducido volumen de ese tipo de lanas puesto a la venta. Otro dato interesante que surge de la evaluación de los precios, es la cercanía que registran las cotizaciones de las lanas de 19 a 22 micras, lo que en general demuestra que la demanda está retraída para esos tipos de lana y no premia demasiado la diferencia de micronajes, como pasa en momentos en donde hay una buena competencia comercial. La oferta total fue de 37.400 fardos y la demanda adquirió poco más del 87%. Durante los días 10 y 11 de abril continuarán las subastas, estimándose que la oferta será de aproximadamente unos 38.700 fardos.

Mercado local: reducida operativa, sin cambios

La actividad comercial en el mercado local no registró prácticamente cambios, registrándose una reducida operativa, concentrada principalmente en lanas medias y gruesas. En lanas finas hay oferta, pero las expectativas de los productores están muy alejadas de los precios que reciben desde el exterior los diferentes sectores de la demanda, y por ese motivo, no se concretaron operaciones.

Las exportaciones de lana y productos de lana crecieron 12,5% (en USD) en el último año móvil. En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, en el último año móvil, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay (entre el 01/04/18 y el 31/03/2019), totalizaron la cantidad de 249 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 12,5% respecto a igual período anterior. En términos de volumen físico (base sucia) y considerando las ventas al exterior de la lana sucia, lavada y peinada, totalizaron la cantidad de 41 mkg (millones de kilogramos), es decir, 3,6% menos que el año móvil anterior. Más de la mitad de la lana en términos de volumen físico, correspondió a lana peinada (53,7% del total), el 26% a lana lavada y el 20,3% a lana sucia. Entre los 33 destinos que tuvieron esos tres rubros, en volumen físico, China adquirió el 51,6%, bajando sus compras un 7,5%. Le siguió Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria. A título informativo, cabe destacar el crecimiento que han registrado las ventas de lana peinada a Alemania durante los últimos 12 meses, comparado con el período anterior. En términos de dólares americanos crecieron casi 55%, mientras que en volumen físico el aumento se puede cuantificar en 22%.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.