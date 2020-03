El indicador disminuye a los US$ 9,82 por kilo base limpia culminando la semana con una baja de U$S 52 centavos. El dólar australiano se debilita respecto a la moneda norteamericana en 0,646. La oferta se ubicó en 21.362 fardos de los cuales se vendió el 76.4%, unos 16.139 fardos. Los fardos de excelente calidad representaron el 16% y los fardos de rendimiento al peinado superior al 65% fueron el 36,2%.Se rechazó un 23.6% de lo fardos.

Las categorías registran bajas entre un rango de 2.3% (lanas de 26 micras) y 0.3% (lanas de 18.5 y 19.5 micras) . La lana de 21 micras disminuye a los US$ 11.24 (-0.7%) y las lanas de 28 micras disminuye en los US$ 5.67 (-1.0%).

Los remates continúan la próxima semana con 50.253 fardos estimados.