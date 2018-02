Actividad muy limitada en el escenario local

El mercado lanero en Australia operó estable a marginalmente positivo en la divisa local, con un descenso en dólares estadounidenses por al ajuste en el tipo de cambio en la semana. El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 14,19 por kilo base limpia, un descenso de 18 centavos o 1,25 % frente a la semana anterior. En la moneda local el IME terminó en AU$ 18,20 por kilo base limpia ganando ocho centavos o 0,44 %. Con una oferta en torno a 42.000 fardos la comercialización se ubicó sobre 93 %. En el mercado australiano es menor la oferta de lanas finas que restan por comercializar, aunque los compradores intentan no convalidar subas mayores aunque se ve puja por los lotes de mayor calidad.

En el mercado local la actividad es muy limitada y la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana no reportó referencias.

Un consignatario consultado por El Observador indicó que en lanas finas la oferta es limitada con los productores esperando por las necesidades de la industria para obtener algún precio que lo lleve a entrar al mercado, aunque con un volumen muy limitado. En lanas medias –según otro operador– la oferta tampoco es mucha, pero sin cambios relevantes en los valores. Los consignatarios indicaron que la demanda de la industria va hasta 28-28,5 micras, por encima de lo cual señalan que no tienen demanda.

Si se observa el segmento de lanas entre 28 y 30 micras se una apreciación del orden de 7 % medido en dólares estadounidenses desde fines de enero hasta esta semana. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejoras en los valores locales. Por lanas de 28 micras con grifa verde la referencia podría estar sobre US$ 3,50/kg aunque dependiendo de los volúmenes y rendimiento así como coreo. Para grifa celeste baja a US$ 3-US$ 3,20/kg y sin acondicionar se ubica por debajo de US$ 3/kg. En las lanas más gruesas la demanda directamente no aparece ya que es el tipo de producto con el que todavía cuentan los industriales.

Fuente: El Observador