En la Asociación Agropecuaria de Salto – Remata Zambrano y Cía.

Con ventas a cargo del escritorio Zambrano y Cía., este viernes 8 de marzo, en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), se realizará el remate anual de los Poll Dorset de Cabaña Salto de Limitour y los Merino Australiano de Cabaña Los Manantiales de Sylvia Jones de Pérez e Hijos.

Ayer, se realizó la conferencia de prensa donde Álvaro Arrieta, representante del escritorio Zambrano y Cía. en Salto, e integrantes de ambas cabañas brindaron detalles de este evento.

En la oportunidad, Arrieta agradeció a las cabañas por confiar su venta a la firma Zambrano y especialmente con el escritorio en Salto, e informó que el remate se realizará el viernes a las 17.30 horas en el local de la AAS, con la financiación de Scotiabank con 180 días libres para la oferta Poll Dorset , 120 días para los Merino Australiano, un 4% de descuento por pago contado y, gestionando previamente con el nuevo gerente del banco; Gustavo Inciarte, para la oferta de Poll Dorset, podrán obtener un plazo de 180 días adicionales.

15º REMATE DE LOS MANANTIALES

El Dr. Juan Pérez Jones, integrante de Los Manantiales, recordó que ésta es la 15ª edición de su remate, donde se ofrecerán 100 carneros y borregos y 600 ovejas y borregas.

Pérez Jones destacó que como todos los años se ofrecerán padres evaluados, carneros planteleros, carneros doble tatuaje y carneros y borregos MO, o para majada general.

Por otra parte y en cuanto a los vientres, indicó que la oferta es variada, hay lotes chicos y medianos, desde borregas y ovejas planteleras en lotes chicos, y ovejas y borregas generales hasta completar los 600 vientres.

El cabañero manifestó que este ha sido un año ideal en cuanto al precio de la lana Merino, no así en cuanto al clima, ya que enero fue muy complicado, los lanares sintieron mucho, pero se están recuperado bastante en las últimas dos semanas que no ha llovido. Recalcó que si bien la oferta no va a llegar con la preparación que hubieran querido, llega bien, la carnerada pronta para trabajar.

Agregó que debido a la demanda por ovejas y borregas, dispusieron traer esa cantidad de vientres que no es muy común que salgan a la venta.

POLL DORSET DE CABAÑA SALTO

El Dr. Eduardo Texeira, responsable de Cabaña Salto de Limitour, manifestó que para la cabaña es un honor acompañar nuevamente a Los Manantiales en su evento e informó la oferta de Poll Dorset que pondrán a consideración de los clientes.

Serán 30 carneros pedigree y puros por cruza, todos borregos de 2 dientes, y ovejas de pedigree – oferta que no es común en el país – completándose la oferta con 200 ovejas Poll Dorset.

El profesional aseguró que todos los reproductores están garantidos y reiteró que por mayor plazo los clientes pueden consultar con banco que ya está autorizado a otorgar hasta 180 días adicionales; “la idea es que compren los carneros y puedan pagarlos con los corderos en noviembre – diciembre”. Recordó que Poll Dorset es una raza que se puede cruzar con Merino, Ideal y Corriedale, Texeira subrayó que “no va en desmedro de ninguna de las razas sino que es complementaria de cualquiera de ellas”.

ORDEN DE VENTA

El remate comenzará con la venta de vientres Poll Dorset, continuando con carneros Poll Dorset, vientres Merino Australiano, finalizando con carneros de esta raza.

FLETE

Arrieta informó que habrá flete gratis para quienes compren diez carneros o más, pero además para quienes compren 5 o 6, y queda en la ruta de viaje, se pueden llevar. Recalcó que es importante que también los compradores de cierto volumen de vientres consulten por el flete.