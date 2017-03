Este martes, a partir de las 17.30 horas en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, Zambrano y Cía. llevará a cabo el tradicional remate de los Merino Australiano de cabañas La Corona de Ana Mirtha Jones de Azambuja e Hijos y Los Manantiales de Sylvia Jones de Pérez e Hijos, con los Poll Dorset de Cabaña Salto de Limitour SRL como cabaña invitada.

La financiación será de Scotiabank, y el evento será transmitido por rematesagrouno.com.

110 CARNEROS Y BORREGOS Y 300 OVEJAS Y BORREGAS MERINO

En ocasión del lanzamiento del remate, Juan Pérez Jones, integrante de cabaña Los Manantiales, indicó que se trata del 13º remate anual de La Corona y Los Manantiales, y como todos los años se traen reproductores machos, carneros y borregos. En esta oportunidad serán 110 carneros y borregos, y diferencial que tiene este con otros remates -manifestó- es que siempre se propone la venta de vientres, este año son alrededor de 300 ovejas y borregas donde entran con evaluación genética, ovejas planteleras, y borregas y ovejas generales.

ANIMALES BALANCEADOS, FINOS CON BUENOS PESOS DE CUERPO Y VELLÓN

En cuanto a la característica de las cabañas, si bien es bastante conocido, Pérez Jones, recalcó que dentro de los lotes de lanas del país, “somos de los reconocidos por ser no sólo de los más finos, sino también por la calidad de nuestras lanas”. Asimismo destacó que “si bien son lotes finos y los animales son finos, en las evaluaciones genéticas nuestros carneros se han destacado siempre no solo en los índices afinadores que el INIA (Instituto de Investigación Agropecuaria) entrega todos los años al mejor padre evaluado y hemos sacado el primer premio como padre lanero y como padre doble propósito, es decir que buscamos un animal balanceado, pero dentro de lo más fino posible con buenos pesos de cuerpo y de vellón”.

HAY QUE SEGUIR AFINANDO

Teniendo en cuenta los buenos precios que tienen hoy las lanas finas, el cabañero manifestó que “somos convencidos que hay que seguir en lo posible afinando los lotes de lana, estuvieron un año donde las diferencias de precios se acortaron entre finura, pero en un negocio no se piensa en un par de años, creo que lo coyuntural fue eso; cuando se juntaron los precios y había poca diferencia”.

“Lo claro es que las lanas, las finas no es sólo porque sean finas, sino porque tienen un uso diferencial, hay cantidad de nuevos usos, en distintos tipos de prendas; las más caras y delicadas se hacen con esas lanas, eso no tiene vuelta atrás y además no hay una fibra sintética que se le compare”.

Pérez Jones agregó que están las herramientas de evaluaciones genéticas, si se puede seguir afinando, manteniendo o aumentando peso de cuerpo y peso de vellón, “no entiendo cuál es el motivo (para no hacerlo), porque si alguien tuvo problema para vender algún lote fino en algún momento, no me he enterado. Creo que cuando se manifiestan estas diferencias de precios, y se analizan en un lapso largo de tiempo, que los empresarios agropecuarios del norte en condiciones extensivas no lo piensan en un año, tienen las ovejas porque es un muy buen complemento y en muchos casos el rubro principal de su producción y eso no lo cambian porque un año haya circunstancias distintas”.

ANIMALES EN CONDICIONES ÓPTIMAS

Por su parte Sara Azambuja Jones, integrante de cabaña La Corona agregó que la financiación será de Scotiabank con 120 días libres, y recordó que el catálogo con toda la oferta está disponible en la página web del escritorio Zambrano.

“Los esperamos a todos para que puedan hacer sus buenos negocios”.

Azambuja Jones agregó que si bien fue un año duro para la preparación debido a las abundantes lluvias, han logado que los animales lleguen en óptimas condiciones como todo los años.

POLL DORSET DE LIMITOUR

El Dr. Eduardo Texeira, en representación de Cabaña Salto, de Limitour SRL, realizó la invitación al evento, indicando que en lo que respecta a la oferta de la cabaña, se ofrecerán 30 carneros pedigree y puros por cruza, 10 ovejas de pedigree y 30 ovejas puras por cruza.

En cuanto al plazo en el caso de Poll Dorset, la financiación es de 6 meses, hasta un año.

Quien pague al contado tendrá un 5% de descuento y quienes retiren los animales dentro de las 24 horas posteriores a la venta, tendrán un 3% de descuento.

En lo que respecta a la parte sanitaria, manifestó que todos los carneros están garantidos desde el punto de vista reproductivo.

BUENOS RESULTADOS EN CRUZAMIENTOS

El profesional recordó que el Poll Dorset es una raza carnicera con un alto crecimiento, se ha probado en Uruguay que cruzando con Merino, Ideal o Corriedale, ha dado muy buenos resultados.

En el caso de la cruza con el Merino es una ecuación económica muy buena, en el Ideal es un cordero con un alto crecimiento y en el caso del Corriedale, es un cordero muy pesado. Es una raza principalmente cruzante, para corderos y no va en dezmero de ninguna de las otras razas, sino que simplemente es un arma para utilizar en alguna parte de la majada.