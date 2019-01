En la edición del lunes 13 de noviembre de 2013 (suplemento deportivo), EL PUEBLO trazaba la síntesis de lo vivido y alcanzado en materia de entradas y recaudación en la tercera rueda del Campeonato Salteño. La primera experiencia con seis equipos en acción.

Fue el último año de un Ceibal Campeón.

En las cinco fechas afrontadas, la venta de boletos se situó en 15.183, con un promedio de 3.036 por etapa. Años después, en el 2018, el expendio en las cinco fechas también, fue de 13.000 entradas.

La diferencia es real y se asocia a ese fenómeno que se viene plasmando en el fútbol salteño: la disminución en la asistencia de aficionados.

EL RECIENTE AYER

En la temporada pasada, la Divisional «A» no superó un promedio de 1.400 por fecha, mientras el caso de la «B», a la manera de un doloroso tiempo, promediando las 480 por fecha. Más allá de avatares-realidades como las apuntadas, el fenómeno de esa bajante no ha sido motivo de análisis a fondo y sin concesiones, desde quienes deben o debiesen, analizar los porqué.

Las razones que se conjugan para que la retracción de aficionados sea moneda corriente. Basta apelar al último testimonio de la tercera rueda en la «A», con triples jornadas al margen del entorno pretendido y con desmantelamiento perceptible de aquella pasión ultra convocante. De lo que se trata desde EL PUEBLO, es delinear aspectos en esa dirección.

El tiempo presente que moviliza o no, para descubrir en que nos tapizamos de condenables cuestiones, que van empalideciendo la causa misma del fútbol salteño.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-