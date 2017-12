La Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial, que se reunió el pasado miércoles 20 de diciembre, concretó la instalación de un primer año de Ciclo Básico de UTU en Carumbé para 2018. La instancia contó con la participación de la Directora General de UTU, Nilsa Pérez, el consejero Miguel Venturielo, el director del Campus del Litoral, Mario Albornoz, y vecinos de la zona, entre ellos muchos jóvenes acompañados por sus padres.

“Fue una instancia de intercambio muy interesante. Se evaluaron diversas alternativas hasta que se concretó, por parte de UTU, la instalación de un primer año de Ciclo Básico. Se espera cubrir unos treinta alumnos para 2018. Este es el puntapié inicial de un proceso que esperamos se vaya consolidando”, expresó el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en Salto, Mijail Pastorino.

La Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial es una de las tres mesas que funciona en el departamento salteño. Desde hace varios años viene trabajando en varias líneas, entre ellas, la educación rural, tema que ha sido prioritario: “En este proceso de trabajo que ya lleva varios años, se ha procurado que el sistema educativo instale ofertas de distintos niveles en el medio rural”, cuenta Pastorino. Recuerda que se comenzó por el Programa Rumbos, para mayores de 18 años desafiliados del sistema educativo, que permitía, en un año, completar el ciclo básico a aquellas personas que tuvieran simplemente escuela. Según el director departamental del MGAP, se llegó a casi 100 alumnos. Luego, hubo una segunda experiencia, con la instalación de un ciclo básico rural en la zona de Quintana, un poblado con alrededor de 100 personas, que queda a 200 kilómetros de la ciudad de Salto. Allí funciona actualmente un segundo y un tercero de liceo: “El tercer año que funcionó en 2017 es la primera generación que egresa”, expresa Pastorino.

La instalación del Ciclo Básico de UTU para la zona de Carumbé permitirá cubrir un territorio mucho más amplio que el que se ha cubierto hasta el momento. Pastorino destacó que “quienes sostienen la propuesta son las propias organizaciones de la comunidad”; UTU se encarga de la oferta educativa y pone los docentes, las aulas y la batería de baños que se instalará en la escuela; ANEP se hará cargo de la institución, pero además las organizaciones sociales colaborarán con el hospedaje estudiantil. Este hospedaje funcionará en el predio de una vecina, que tiene un inmueble que no utiliza y que se comprometió a mejorarlo y dejarlo en condiciones para que se utilice como residencia estudiantil. Además ya se iniciaron las gestiones ante otras instituciones: ante Primaria para conseguir transporte; ante la Intendencia para ver si se puede conseguir apoyo para el traslado de los docentes; ante la UTE para la luz: “Se nos abre todo un panorama de articulación institucional, y para eso ya tenemos experiencia; sabemos que las instituciones responden a este tipo de planteos y bueno, veremos qué nos espera para los próximos meses ya que la idea es comenzar en marzo”, expresa el director departamental del MGAP. “Esta es la materialización de un proceso de muchos años y del esfuerzo de mucha gente”, agrega.

La Mesa de Desarrollo realizó un relevamiento y hay 34 posibles alumnos para el año que viene. Viven en un radio de 50 kilómetros. La escuela cubrirá varios pueblos: Pepe Núñez, Quintana, Cerro Chato, Paso Cementerio, Paso Potrero, Cerros de Vera, Boquerón de Cañas, Paso de las Piedras de Arerunguá y Carumbé.

En la Mesa también participaron jóvenes que están cursando el Ciclo Básico en Quintana y algunos de los que egresan del tercer año, muchos de los cuales van a seguir sus estudios en las Escuelas Agrarias de Salto y Tacuarembó.

“Llegar a este punto es la posibilidad de consolidar definitivamente a mediano y largo plazo una oferta educativa en un lugar donde no existía nada; conocemos que hay muchos jóvenes que tienen Primaria completa y que no han continuado ningún estudio porque no han tenido las posibilidades; así que esperemos que esta pueda ser una oferta educativa que se sostenga y estamos convencidos de que quienes la van a sostener van a ser las comunidades rurales, la propia gente de la zona”, concluyó Pastorino, quien además destacó la madurez de la Mesa de Desarrollo Rural para trabajar estos temas http://www.mgap.gub.uy/