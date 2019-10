Lejos de los distanciamientos Martínez y Villar se mantuvieron rodeados entre el público

Pensando

Daniel Martínez esperaba el turno de subir al escenario a dar su discurso de cierre de campaña anoche en el Club Círculo Sportivo, mientras esperaba, miraba y escuchaba a su compañera de fórmula Graciela Villar, que lo precedió en la oratoria. El candidato del Frente Amplio puso énfasis en el combate a la pobreza, fortalecimiento de las instituciones y de mejorar las cosas que el Frente Amplio ha hecho en los últimos tres períodos de gobierno.

Martínez y Villar le imprimieron ritmo, color y música a un cierre de campaña distinto en Salto

No fue como el cierre de campaña de los últimos actos electorales del Frente Amplio, donde tanto Tabaré Vázquez como José Mujica se reservaban estar un poco más lejos de la gente para generar esa mística entre el candidato y el votante del interior que los ve poco.

Acá siempre estuvieron mezclados. Entraron al ritmo de la cuerda de tambores que resonaba con fuerte eco en el gimnasio cerrado del club Círculo Sportivo, en una marea de gente que lo rodeaba ingresó por el costado de la tribuna, como si fuera una estrella del boxeo mundial o un rock star. Pero era la fórmula presidencial del Frente Amplio, con Daniel Martínez y Graciela Villar, además de un elenco de asesores que lo acompañaban en esta instancia, y que llegaron ayer a Salto para hacer el cierre de campaña.

Luego de un banderazo llevado a cabo por el centro de la ciudad con algunos cientos de personas, ante una pertinaz llovizna y con un clima raro de campaña donde no está nada definido y todos los resultados son posibles, Martínez y Villar llegaron rodeados por sus asistentes al lugar del acto, ingresando por la puerta de calle Treinta y Tres.

Cuando entraron al local lo esperaba la prensa y después conversaron animadamente con un grupo de militantes que accedió el lugar, donde aparecieron las selfies y los abrazos con sonrisas grandes.

«Vamos a esperar a que termine de tocar la banda que está en el escenario y ya entramos», dijo uno de sus asesores de campaña a lo que Martínez le hizo el gesto del pulgar para arriba. Al rato, se sintió el anuncio y una cuerda de tambores comenzó a hacer sus repiques al ritmo del borocotó chas chas, para que se enfilaran hacia un escenario en forma de círculo colocado al centro de la cancha y donde esperaron abajo hasta que les tocara el turno.

Cuatro pantallas estaban colocadas en lo alto donde dos de ellas reflejaban lo que pasaba arriba del escenario y los otros mostraba la foto de la fórmula con el slogan de campaña.

Así las cosas, primero subió Graciela Villar con una pañoleta del No a la Reforma que impulsa Jorge Larrañaga en su muñeca. Quien reconoció que hay una pobreza del 8% a la que «hay que hincarle el diente porque está plagada de mujeres, niños y adolescentes». Y aseguró que los consejos de salario «también le dan la seguridad al empresario de que lo que allí se dice debe respetarse».

Después fue el turno de Martínez quien al ritmo del jingle del Frente Amplio «Vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor», cantando y arengando a todos a hacerlo, comenzó a hablar de «un movimiento de esperanza que se mantenía con el Frente Amplio», y agradeció a Círculo Sportivo, diciendo «gracias a este estadio cerrado, que no me parece para nada un galpón», en alusión a que Lacalle Pou dijo que se había enfermado porque había tenido un acto en Salto con 42º grados adentro de un galpón y había sido en ese mismo lugar.

Habló de educación, vivienda, empleo y economía. La gente lo aplaudió y el candidato no tuvo pruritos para entremezclarse con todos y sentirse parte de la marea que lo acompañaba. Hoy sigue en Salto para dar una conferencia de prensa antes de irse a Paysandú. Daniel Martínez lidera la intención de votos para el 27 de octubre.