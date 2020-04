El titular de Ganadería, Carlos Uriarte anunció, este miércoles 15, luego del acuerdo ministerial mantenido con el presidente Luis Lacalle Pou, que se amplía a 4 millones de hectáreas la zona de cobertura por la emergencia agropecuaria y que productores familiares ganaderos, lecheros, hortifrutícolas y apicultores de nueve departamentos ubicados al sur del río Negro podrán acceder a líneas de crédito de hasta 20.000 dólares.

Las máximas autoridades de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte y Juan Ignacio Buffa informaron que a pesar de las lluvias caídas en la jornada anterior en distintos puntos del territorio nacional, no es suficiente para revertir la situación de sequía, en particular, en el sur, sureste y noreste del país. Esto determinará que «en los próximos días» se ampliará la zona de cobertura de emergencia, que en la actualidad abarca 2,6 millones de hectáreas hasta alcanzar 4 millones de hectáreas.

En ese sentido, Uriarte informó que la cartera prevé un Fondo de Emergencia Agropecuaria de 7 millones de dólares, que otorga líneas de crédito con tasas subsidiadas, de hasta 20.000 dólares, a un conjunto de productores familiares ganaderos, lecheros, hortifrutícolas y apicultores de los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado y Rocha, a los que se sumarán los de Treinta y Tres.

El titular del MGAP afirmó que el sector agropecuario «no ha parado nunca» desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo. «Es un motor en marcha. Esta actividad debe continuar», expresó.

«Terminamos la cosecha de arroz, estamos finalizando la vendimia, y está comenzando la de soja», ilustró. En este rubro, dijo que la cartera está trabajando junto a otros organismos del Estado y la Intendencia de Colonia para evitar la concentración de camiones que descargan el grano en el puerto de Nueva Palmira. También destacó los remates de ganado por pantalla que han evitado la aglomeración de productores.

En referencia a la composición de los referidos 100 millones de dólares, Uriarte explicó que parte de los mismos provienen del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que aportan directamente los productores y la contraparte el Estado.

«El gobierno anterior no lo aportó y dejó una deuda de 35 millones de dólares, además de un aporte por concepto de adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes (IMEBA) del orden de los 10 millones de dólares que tampoco volcó a ese organismo que resolvió condonar la deuda.

Un segundo componente de la cifra proviene del Instituto Nacional de Carnes (INAC), aportes de los productores y de la industria del sector, del orden de 20 millones de dólares.

En el caso del INIA y del INAC, Uriarte aseguró que no se verán afectados el funcionamiento ni los planes de inversión.

Se completa los 100 millones de dólares de aporte con los fondos provenientes de un impuesto que se aplica a las ventas de ganado del 1 %, que en los últimos tres años representó un volumen de 40 millones de dólares, apuntó.