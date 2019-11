La Dirección General de Desarrollo Rural lanzó la segunda edición a la convocatoria «Más valor a la producción familiar», iniciativa que brinda apoyo económico no reembolsable para cubrir parcialmente los costos de implementación de proyectos innovadores, orientados a promover mejoras en las cadenas de valor agropecuarias. Toda la información correspondiente a este llamado está en: www.mgap. gub.uy/desarrollorural

En la conferencia de prensa de lanzamiento participaron el Director general de Secretaría del MGAP, Horacio Servetti y el titular de la Dirección General de Desarrollo Rural, José Olascuaga.

La convocatoria está dirigida a organizaciones rurales con personería jurídica de derecho privado, habilitadas por el MGAP para constituirse o que ya estén constituidas como Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDR); a productores familiares agropecuarios y pesqueros; y a productores pequeños y medianos, no familiares. Se contempla también la participación de otros productores que no cumpliendo con los criterios antes mencionados, podrán participar del proyecto sin el beneficio del apoyo económico, y de terceras empresas que participen de la propuesta como eslabón con el que articula el sector primario representado por los productores beneficiarios.

La primera etapa es para postular como Agente Territorial de Desarrollo Rural y presentar una propuesta o perfil de proyecto. El plazo de presentación de postulaciones para esta etapa va del 20 de noviembre de 2019 al 20 de febrero de 2010. La segunda etapa será la de tutoría para la elaboración del proyecto. Esto es para las propuestas que sean aprobadas y que cuenten a su vez con un ATDR que las gestione. La tercera etapa es la de presentación del proyecto final y del Plan de Desarrollo de Capacidades de Gestión. El plazo para esta etapa es hasta el 26 de junio de 2020.

VALORIZAR EL TRABAJO DE LOS PRODUCTORES

El director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, señaló que el objetivo estratégico de esta convocatoria es «lograr una mejor inserción de la producción familiar en las cadenas de valor». Expresó que mejorar el rendimiento requiere «no sólo trabajar porteras adentro, sino en toda la cadena, desde la producción hasta que el producto llega al consumidor final». Dijo que el espíritu de la convocatoria es dar «una oportunidad para que los productores puedan valorizar su trabajo»: «es la manera de lograr una mejor distribución del valor que se va generando a lo largo de la cadena, en favor de los productores», señaló. Asimismo mencionó que el espíritu es ofrecer apoyo económico y asistencia técnica a los productores, a través de las organizaciones. Olascuaga también informó que esta convocatoria se enmarca en el nuevo modelo de intervención, que pretende «generar un sistema nacional público-privado de asistencia técnica y extensión rural» y recordó que los proyectos en el marco de este llamado tendrán una duración de 24 a 36 meses.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En esta convocatoria se consideran costos elegibles, entre otros, el asesoramiento técnico en el área legal, tecnológica o de gestión; la contratación de servicios de certificación, servicios de capacitación o entrenamiento; la contratación de consultorías y personal técnico para la ejecución del proyecto; equipamiento; materiales e insumos vinculados a la mejora de procesos y productos; costos de análisis de productos o cualquier otro servicio específicamente vinculado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Dentro de la fase primaria se podrán financiar inversiones orientadas a cumplir con el objetivo del proyecto claramente fundamentadas. Se podrán financiar inversiones dentro de la fase industrial, que estén orientadas a la obtención de un mejor resultado económico de los productores o que promuevan la inclusión de nuevos productores a la cadena.

Los apoyos no reembolsables cubrirán hasta un 50% de los costos elegibles para el desarrollo del proyecto; el monto restante será contraparte del beneficiario. El máximo será de 8 mil dólares por núcleo familiar o unidades de producción, pequeñas y medianas, según corresponda. Adicionalmente se financiará la asistencia técnica. El ATDR recibirá los recursos para la asistencia técnica y será responsable de gestionarla. La DGDR financiará hasta ocho jornadas por productor beneficiario, con un límite de 240 jornadas por proyecto.