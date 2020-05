El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte y el Director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, brindaron un completo informe sobre la situación actual de la cosecha de cultivos de verano y las perspectivas para los cultivos de invierno. En ese marco, informaron sobre la situación de los protocolos sanitarios, el protocolo con China y datos de rendimientos y exportación entre otros.

En cuanto a la producción y avance de la cosecha de soja, Olivera informó que a la fecha el avance de cosecha está en 40 – 45 %, con más avance en el norte que en el sur del país. El rendimiento promedio logrado hasta el momento está ubicado en torno a los 2000 kg por hectárea siendo un rendimiento bajo comparado con el promedio de los últimos años.

Asimismo, destacó que la falta de agua durante el ciclo del cultivo, además de deprimir los rendimientos, generó algún daño por altas temperaturas, pero no complicó la exportación.

En cuanto al Protocolo China, que sigue en vigencia, dijo que es muy importante su cumplimiento para mantener activo el mercado chino y que se están controlando chacras, plantas de acopio, puntos de chequeo y la carga en los puertos. «De estos controles hemos detectado algunas malezas en mayor proporción que en años anteriores, producto del menor desarrollo de los cultivos y menor rendimiento», añadió.

Olivera exhortó a los productores y empresas exportadoras a extremar medidas de control y segregar según destino de la mercadería para evitar problemas en los barcos cuando lleguen a destino.

Sobre los granos coloreados explicó que en la zafra se encontraron algunos en controles correspondientes a plantas de acopio y sobretodo de semillas de avena y raigrás utilizados en la siembra de coberturas que son rápidamente solucionables con prelimpiezas y maquinaciones, pero también algunos casos de soja curada como semilla que llega con la soja para exportación.

En ese marco, enfatizó sobre el cuidado necesario y recordó que podría ser objeto de rechazo todo un barco y perjudicar las relaciones comerciales con los países de destino del producto.

Además, detalló el procedimiento de incautación:

DGSA recibe la denuncia de presencia de granos coloreados (a través de los teléfonos designados para ello).

Se designa un inspector que se hace presente en el lugar.

Se labra el acta.

Si se trata de semilla de diferente especie y con limpieza, se pueden separar los granos coloreados y la misma es autorizada.

El propietario de la mercadería tiene 24 horas para definir e indicar un depósito intermedio mientras se define el destino final.

En un plazo de 30 días, el propietario debe presentar propuesta de destino (en ningún caso se aceptará propuesta para consumo humano o animal).

DGSA evalúa la propuesta y autoriza o no, según corresponda.

Todos los gastos deben ser pagados por el propietario de la mercadería.

En lo que respecta a las acciones para prevenir la presencia de granos coloreados repasó:

Limpiar y revisar los equipos de cosecha y transporte tales como tolvas, roscas o cintas para elevar grano, especialmente si han sido previamente utilizados con semilla.

Verificar siempre la limpieza de los camiones que retiran la cosecha desde la chacra, especialmente en el primer viaje.

Desechar y no mezclar nunca el barrido de los galpones, tolvas y demás implementos.

Mantener en los galpones la semilla ya tratada, claramente identificada y aislada y no manipularla hasta que se haya procesado toda la nueva cosecha.

Si utiliza bolsones (big.bag), revisar siempre los pliegues.

Cuando se hizo una siembra de un «puente verde» extremar los cuidados en la cosecha para no levantar la semilla curada que no llegó al suelo.

Sobre los datos de exportación el director explicó que se exportaron al momento 286.011.290 kg. en 7 barcos con destino a Egipto, Turquía y China. De estos, cinco se cargaron en Corporación Navíos y dos por TGU. Cargándose el primer buque el pasado 16 de abril del 2020.

La calidad de la soja exportada en esta zafra está caracterizada por la presencia de granos de menor tamaño respecto a la zafra anterior, debido a la seca sufrida en el periodo de llenado. El daño general de la exportación está dentro de las normas aceptadas por el país importador. Lo que se va exportando al momento no supera el 4 % de daño.

Siguiendo con la necesidad del cumplimiento del protocolo firmado en 2016 con la República Popular de China, el MGAP pone énfasis de la importancia de los controles en Puntos de Control y Terminales respecto a los controles de malezas cuarentenarias para China.

En relación al cultivo de maíz ya se han cosechado los cultivos de primera con resultados variables, pero en general buenos rendimientos en la zona litoral, sobre todo donde se ubican la mayoría de las chacras y oscilan entre 6000 y 8000 kg por hectárea.

El precio al momento de concretar las operaciones fue bastante bueno y los márgenes vienen siendo positivos incluso por encima de la soja en la mayoría de los casos.

«Estamos a la espera de la cosecha de maíces tardíos y de segunda para ver cómo se dan los rendimientos y cómo acompañan los precios al momento de la cosecha, pero hay cierto optimismo al respecto».

Para el cultivo de arroz el avance de cosecha supera el 95 % y los resultados tanto productivos como económicos están siendo buenos. Los rendimientos promedios se ubican entorno a los 8500 kg por hectárea con mejores resultados al norte que superan los 9200 kg. Sumado a los rendimientos la calidad es muy buena y posiciona nuestra producción nuevamente como uno de los mejores del mundo.

Se viene exportando a la fecha un 20 % más que a la misma fecha el año pasado (30% vs 10 %) ya que la demanda se ha visto incrementada por una producción mundial resentida y una demanda creciente dada por la pandemia del coronavirus en otros países.

En cuanto a los precios, Olivera dijo que vienen muy bien superando los 300-320 dólares por tonelada, precios que superan actualmente a los de la soja. Analizó que los márgenes son interesantes y es probable que si se consolidan estas condiciones de precio y demanda se pueda incrementar el área para los próximos años.

Para los pronósticos de los cultivos de invierno, en cebada, dijo que se espera una siembra de 160 mil hectáreas según lo informado por las materias.

En un principio, se esperaba algo más, pero dado a las condiciones actuales del mercado para este producto no se pudieron concretar las expectativas de crecimiento planteadas meses atrás. Sin embargo, la demanda por parte de los productores fue fluida y en muchos casos ya con ventas anticipadas a precios interesantes.

La colza continúa a un crecimiento sostenido en los últimos años dada la fluidez de la demanda y las condiciones comerciales que están funcionando bien, además de la mejora de los rendimientos que se vienen dando en las últimas zafras por un manejo más ajustado del cultivo y la experiencia que van adquiriendo los productores. Para este año se esperan lograr unas 80-85 mil hectáreas si el tiempo permite avanzar con la siembra sin mayores problemas.

Olivera destacó que para el mercado exterior se debe mejorar en los residuos de herbicidas prohibidos para el mercado europeo como lo es Paraquat y, en ese sentido, aseguró que se está trabajando desde la Dirección General de Servicios Agrícolas con las empresas exportadoras y productores para disminuir al mínimo estos problemas.

La Brassica Carinata viene creciendo en Uruguay y se espera un área cercana a las 15 mil hectáreas.

Para el caso de trigo se espera superar las 220 mil hectáreas este año, «creemos que dada la falta de crecimiento en el cultivo de cebada sumado a un contexto internacional que parece favorable y la flexibilidad en la fecha de siembra, se pueda estar incrementado la misma en forma importante». Sumado a esto luego de una zafra de verano bastante magra como la que se viene dando en soja se ve con buenos ojos por parte de los productores la incorporación del doble cultivo para obtener mejores márgenes.

Por su parte, el Ministro Uriarte hizo hincapié en que el campo no ha parado y dijo que es vital estar atentos a los recaudos para garantizar la actividad y no detener los motores.

Uriarte se refirió a la cosecha de la caña de azúcar y dijo que se está atendiendo a las precauciones del caso para mantener la actividad.