Sobre las 14 horas de la víspera, la llamada telefónica a la redacción de EL PUEBLO. La solicitud respetuosa para “que me comuniquen con la sección Deportes”.

Al inicio no se identificó, pero después alteró la actitud. Reveló su identidad.

De todas maneras, “si ustedes entienden que lo que digo sirve, no quiero que aparezca mi nombre. Porque en este caso, lo que importa es el contenido de lo que pretendo expresar. No quiero adueñarme de esta manera de pensar, porque no soy yo solo quien interpreta determinadas situaciones que tienen que ver con la Liga Salteña de Fútbol y como se manejan los dirigentes”.

**********

Tras una puesta a punto o acuerdo de partes, solo hubo que escucharlo y tomar nota.

“Mi hijo es campeón sub 17 con Salto, después de ganarle a Paysandú en los penales. Aclaro y digo que mi hijo es campeón sub 17 y no le pide dinero a la Liga para jugar.

Cuando fue citado, nunca me preguntó: “papá, cuánto me van a pagar por jugar el campeonato?”. Nunca ese tema fue planteado en mi casa, pero en lo personal tengo mi pensamiento y pregunto: ¿por qué los jugadores convocados para una selección de mayores cobran para jugar y si no cobran no juegan? Pregunto además, porqué se hace esa diferencia. Lo extraño es que estos campeonatos son una vidriera para los juveniles y si son transferidos, gana el club y en algún momento, más adelante, puede ganar la Liga Salteña de Fútbol.

O sea: a los que pueden generar ganancias no se les paga un miserable viático, pero si lo hacen con jugadores que tienen más de 30 años.

Esto no viene de ahora, yo se que viene de muchos años a esta parte. Como padre tengo la alegría de los gurises campeones, pero a esto que siento no me lo quiero guardar.

Yo pregunto si no es una injusticia, desde el momento que en este tema, hay “hijos y entenados” o jugadores clase “A” y clase “B”. Pregunto finalmente si alguna vez desde un plantel juvenil se reclaman sueldos para jugar, qué reacción desde los dirigentes de la Liga. Van a decir que para los gurises no hay recursos. Como padre pregunto: ¿por qué para los mayores, sí?”