Alba Violeta Curbelo: una madre que sobrevivió al dolor y eligió ser útil a los demás

Después de unos cuántos años recorridos con este espacio intitulado “Al Dorso”, nuestros queridos lectores saben que aquí se intenta plasmar las historias de vida de personas y personalidades de nuestra ciudad sin dudas para conocerlos y conocer más de nosotros mismos… de una esencia humana que no deja jamás de sorprendernos.

Alba Curbelo es una madre que experimentó la experiencia más triste que puede vivir un ser humano que es la pérdida de un hijo… su único retoño llamado Gonzalo.

A casi diez años de tal pérdida, Curbelo recuerda la intensidad y el amor vividos esos breves años con su hijo y cómo luego del dolor se unió al grupo “Rutas” – integrado por víctimas y familiares de víctimas de siniestros de tránsito, con el motivo de ayudar y contribuir a la sociedad y a que los índices de siniestros puedan descender y que la sociedad pueda tomar conciencia de ésta realidad…

¿Qué recuerda de su vida parvularia?

“Mi niñez transcurrió en Salto ciudad… recuerdo los juegos en el patio de la casa de mi abuela. Mi primer año escolar… mi primer compañero de banco en la Escuela No. 1.

Bastante recuerdo de mi niñez. Recuerdo una adolescencia con muchas expectativas. Comienzo secundaria en el IPOLL y los tengo muy presentes a mis compañeros y docentes”.

¿Qué aspiraciones tenía en esa época?

-”Quería ser abogada. Pero en aquel entonces no estaba la Universidad en Salto y era imposible hacer mis estudios en Montevideo. Entonces me inscribí en un curso de dactilografía y contabilidad en el Instituto Eureka”.

¿Cómo siguió su vida después?

-”A mis 18 años comencé a trabajar en las oficinas administrativas de Caputto. En principio fue para ayudar a mi familia. Estuve en Caputto casi dos años y luego trabajé en otros comercios… siempre con el fin de mejorar. A los 22 años conocí a quien fuera luego el papá de Gonzalo. Estuvimos juntos hasta que cumplí 30 años. Nuestro hijo nació en 1984”.

Y esos primeros años con Gonzalo ¿Cómo fueron?

-”Desde que llegó me hizo muy feliz. Éramos muy cercanos los dos… un niño muy tranquilo que se entretenía sin problemas en casa. Empezó el jardín… era un niño muy alegre y que se integraba fácilmente con sus pares. El día que lo dejé en el jardín de inmediato se puso a jugar con los otros niños y tenía muchos compañeros aquí en el barrio. Cursó la Escuela No. 4 Zorrilla de San Martín. Todos sus años pasó con Sobresaliente o Sobresaliente Muy Bueno. Fue elegido escolta y luego hizo secundaria en el IPOLL. Allí también fue muy buen alumno. Él se crió conmigo. Siempre fuimos muy compañeros y tuvimos siempre una excelente comunicación madre – hijo. Me contaba todo. Hablábamos de sus estudios, de sus proyectos… de sus dudas… le gustaba mucho dibujar. Era muy cariñoso y extremadamente agradecido… su sonrisa transmitía muchas cosas y en sus planes continuamente me incluían. Me tenía presente en las conversaciones con sus amigos”.

Esa conexión especial la llevó a presentir de algún modo lo que iba a suceder?

-”Unos días antes de su accidente fatal me hizo escuchar una canción de Rock Metal y luego cuando analicé la letra me quedé muy impresionada. El título de la canción es La Musa y el Espíritu. Una parte de esa canción dice No llores viejita, te estoy mirando. Es muy fuerte de contarlo. Después que pasó todo un día descargué la letra y la música de la canción… era una premonición. Esos días había cambiado su look y se compró un pantalón, camisa de vestir y se cortó el pelo. La ropa nunca llegó a usarla. Solamente se vistió para sacarse una foto. Se había inscripto para trabajar en la Intendencia durante el gobierno de Fonticiella y meses después de lo que pasó llegó su nombramiento”.

¿A qué se debió su cambio?

-”A que comenzaba una etapa de mayor madurez, dejando atrás la adolescencia. Se había planteado nuevos planes para su vida. En marzo van a ser 10 años de su desaparición física. Fue muy duro… recién éste año pude celebrar con mi familia la Navidad”.

¿Cómo uno se va sobreponiendo ante tanto dolor?

-La existencia después de él fue una verdadera montaña rusa. Siempre llevaré conmigo los buenos recuerdos que tengo de él. Y estoy agradecida de haberlo acompañado en su corta vida”. Mi hijo fue y seguirá siendo siempre mi maestro… muchas cosas pude aprender con él.

¿Qué enseñanza le dejó?

-”Me ayudó a descubrir todas las necesidades que tienen las víctimas de los siniestros de tránsito”. Alba decidió con el tiempo integrarse al grupo RUTAS como forma también de honrar la memoria de Gonzalo y de evitar que otras familias pasen por lo que ella pasó.

Desde entonces ha formado parte de varios trabajos e iniciativas y ha concurrido a varios seminarios y talleres. Cabe destacar que RUTAS surgió con la finalidad de propiciar campañas de sensibilización y concientización de la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y evitar siniestros.

¿En qué momento decide vincularse al grupo RUTAS?

-“Me movilizó la necesidad de ayudar a esas personas. El grupo también tiene sus altibajos pero no voy a desistir hasta lograr todo lo que se necesite. Seguimos con las actividades y tratamos de mantener los vínculos con las instituciones para que se pueda cumplir lo establecido por ley. Tenemos integrantes nuevos y a pesar de todo su dolor también intentan aportar. Ahora hay un gran canal en la Justicia que es la Fiscalía. Pienso que allí tenemos que buscar respuestas para la ayuda y contención de la víctima. Habrá que trabajar. Así que siempre hay expectativas y oportunidades para mejorar la atención.

¿Los siniestros han disminuido?

-“Lamentablemente no. En lo que va de este año hubo más que en el período anterior. Incluso los siniestros han ocurrido en varias oportunidades en el colisionar de vehículos. Es debido a la actitud y accionar de los conductores. La historia de Alba como muchas lleva a la reflexión y a concebir a la vida como un preciado don. A entender que somos muy vulnerables y que tenemos que valorar cada día como si fuera el último porque nuestra realidad puede cambiar drásticamente de un momento a otro.