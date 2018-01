Ramiro Manuel Mazzulla Artegoitia es uno de los jóvenes salteños que se encuentra radicado en la capital de nuestro país, Montevideo, desde hace ya dos años y hoy en día forma parte del cuerpo de entrenadores del Club Social Larrañaga. Hoy en día se encuentra a cargo de las categorías de Escuelita, Pre Mini, Mini, Pre Infantiles e Infantiles en dicho club capitalino.

SUS INICIOS

Ramiro comenzó a jugar al básquetbol a los 8 años de edad, en el Club Atlético Universitario, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Rodrigo. Por varios años el joven salteño integró las selecciones de Salto en formativas, y de esa época guarda muy buenos recuerdos y compañeros.

En el equipo de los rojos de calle Brasil, Mazulla formó parte de una de las categorías que por años gano todos los campeonatos salteños, y realizó todo el proceso llegando a primera a los 17 años, donde también formó parte de los planteles que lograron los campeonatos locales. El último año de Ramiro en Salto donde formó parte del plantel principal de Universitario, logró tener un excelente año, destacándose en más de una oportunidad. Por otra parte, sus inicios como entrenador también fue a muy corta edad, a los 15 años comenzó como ayudante en las categorías de los más chiquitos de Universitario. Con el correr de los años, la directiva del club depositó confianza en el otorgándole el cargo de entrenador principal en las categorías de Mosquito, Pre Mini y Mini. Este ya es el tercer año que Ramiro Mazzulla se encuentra en Montevideo siendo entrenador en Larrañaga, como anteriormente lo habíamos mencionado. Esta oportunidad surge a raíz de la propuesta de uno de sus ex compañeros de equipo Agustín Iglesias, quien fue el entrenador coordinador de dicho club.

Motivando a jugadores salteños

En este verano, Ramiro, invitó a algunos jugadores salteños de formativas a compartir una nueva experiencia en Montevideo, siendo parte de la pre temporada de Larrañaga. En dialogo con el entrenador salteño, el nos expresó que “la idea surge como forma de motivarlos a que sigan entrenado y que en un futuro si llegan a venirse a Montevideo sea como un adelanto y una experiencia que tengan, a ver si les gusta y como se manejan y también para que se pongan bien en forma para empezar bien también lo que es la temporada en Salto. Llevar jugadores a Larrañaga me parece una buena forma de motivarlos y que puedan vivir como profesionales por unos días, compartir con gente diferente y salir un poco de la rutina. En esa semana o dos que están conmigo, los llevo a ver partidos de la LUB o entrenamientos de diferentes equipos. También aprovecho y les digo que para poder hacerlo tienen que estudiar y les tiene que ir bien, me gusta motivarlos y que ellos mismos se den cuenta que no es tan fácil como parece, que hay que dedicarse y trabajar mucho, pero siempre busco que disfruten y no quemen etapas.” – expresó el joven salteño a EL PUEBLO

Por otra parte también nos dijo Mazzulla que para el próximo año la idea es llevar “unos 6 o 7 gurises más, algunos se quedan conmigo y otros podemos hacer algún tipo de intercambio y que se queden con algunos chicos del club”

Tres años en Larrañaga

Este año ya es el tercero de Ramiro en el club capitalino Larrañaga y con respecto a lo que fueron sus comienzos en dicho club, él dijo a EL PUEBLO que “empecé con dudas y después fui tomando más confianza y aprendiendo de los demás entrenadores y de las diferentes situaciones que he vivido y hoy en día creo que estoy más preparado. Yo tengo un objetivo claro y se donde quiero llegar, todo el tiempo estoy tratando de aprender más y haciendo todo lo posible para que salga todo bien. Mi objetivo es poder llegar a un nivel profesional algún día.”

Por otra parte con respecto a sus dirigidos Mazzulla expresó que “los jugadores han evolucionado mucho, este año tenemos un objetivo claro que es subir a Serie 2, y siempre trato de motivarlos mucho para que entrenen con muchas ganas.” – comentó.

Visitando Barcelona por segunda vez

En 2016, el joven salteño viajó por 26 días a Barcelona, España, donde tuvo la oportunidad de compartir experiencias junto al entrenador Mateo Rubio, con quien tuvo la oportunidad de trabajar. Este año, Ramiro viajará por segunda vez a la ciudad española donde realizará algunas clínicas de básquetbol. “Viajaría en junio, la idea es seguir preparándome, porque este año estoy a cargo de todas las categorías chicas en Larrañaga y también soy ayudante en cadetes y juveniles.” – expresó el joven salteño