Las micro y pequeñas empresas piden que se vuelva a postergar los pagos de BPS y DGI por lo menos por 60 días, por la afectación económica que padecen por la crisis consecuencia del coronavirus.

El presidente de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas, Pablo Villar, considera que se deben crear instrumentos como el pago a cuenta para empresas que están en actividad, pero “a media máquina”.

Según Villar, a las empresas se le ha cortado parte de la cadena de pagos, lo que les impide hacer frente a la totalidad de sus obligaciones tributarias.

Y, que la parte que no se pueda pagar, no genere multas ni recargos, y después se pueda hacer un convenio de pago.

Hay situaciones complejas de no pago, generando multas y recargos y una condición de deudor que ninguna empresa quiere, afirmó Villar.

Los empresarios solicitan que se suspenda el adelanto de IRAE que se calcula en base al balance del año anterior, teniendo en cuenta que la facturación actual es 40 o 50% inferior, y que el aporte se realice con el cierre de 2020.

Las micro y pequeñas empresas también le piden al gobierno líneas de créditos con tasas subsidiadas para poder pagar alquileres y el medio aguinaldo de junio.

Villar considera razonables los plazos de gracia de 6 meses y 1 año que ofrece la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), pero entiende que las tasas deberían ser más subsidiadas.

(Fuente: Subrayado)