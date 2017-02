Este miércoles 15 en horas de la tarde una nutrida delegación de salteños, referentes políticos y en representación de instituciones varias, se reunieron con fuerzas vivas de Bella Unión en el Municipio, difundiendo las gestiones realizadas y los planes futuros para lograr que en Salto se instale un Instituto de Medicina Altamente Especializado ( IMAE). Formando parte de la delegación visitante y un poco siendo los interlocutores, estuvieron de dos representantes de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), Juan José Díaz y Carlos Ardaix. Precisamente al requerir la palabra del colega Carlos Ardaix, nos dijo; «Estamos gestionado para poder tener un Instituto de Medicina Altamente Especializado, que atienda sobre todo a la persona que sufre un infarto al miocardio. Se trata de una patología severa, grave, y que tiene una condición. La persona que sufre este percance, debe ser atendido antes de tres horas. Si pasa más tiempo, puede conservar la vida pero pierde calidad de esa vida en el futuro».

SIETE IMAE EN MONTEVIDEO

Continuó expresando; «En el país existen 7 (siete) IMAE, todos ubicados en Montevideo. Desde hace 20 años se inicio en Salto una lucha por esto, la cual ha tenido diversas etapas. Muchas negativas, porque se exigía a la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto, que era la institución que inició el trámite, determinadas cosas. Por ejemplo, un angiógrafo. Se trata de un aparato de alta tecnología y con un costo de un millón de dólares. Ayer se inauguró en un centro asistencial de Montevideo, una sala de maternidad, y estaba el ministro y el presidente de la república en ejercicio, y lo que mostraron tuvo un costo de 700. 000 dólares. Digo esto como ejemplo para que se tenga en cuenta que se trata de una inversión importante, máxime cuando lo hace una institución sin otro aporte. Después del angiógrafo, decían que no había personal especializado, es decir, médicos capacitados. Además de otras trabas. Todo se fue solucionando y hoy que estamos a 15 de febrero de 2017, en Salto está la planta física de última generación, está el angiógrafo, está el cuerpo médico especializado, ya que tenemos médicos que están operando en los IMAE de Montevideo, y la pregunta es; por qué no se habilita el IMAE en Salto. Desde Bella Unión, Artigas, Salto, Paysandú, Guichón, Quebracho, Chapicuy, todo el litoral oeste del norte, las personas que sufren un infarto al miocardio tienen que ser atendidas inexorablemente en Montevideo, y con secuelas graves en muchos casos. Muchos quedan en el camino. Si Salto tiene todo, por qué no se habilita el IMAE. Y por qué en Salto. Porque Salto está equidistante a Artigas y a Paysandú, tanto es así que los gobiernos departamentales de Artigas, Paysandú y Río Negro, a través de las Juntas Departamentales ya enviaron en el año 2009 una resolución aprobando la instalación del IMAE en Salto. Tenemos un fórmula uno, tenemos la pista, tenemos el equipo de mecánicos, tenemos el piloto, pero el gobierno nacional nos dice; no pueden sacar el auto. Bella Unión y todas las demás poblaciones del litoral oeste, por más pequeñas que sean, pienso en Baltasar Brum, Tomás Gomensoro, Colonia Palma y cuantas más, a todas ellas venimos a pedir ayuda, venimos a pedir que nos acompañen, que se unan a nosotros, ya que también las vidas de ustedes corren riesgos. Que de una vez por todas podamos decir; por fin, ahora si tenemos lo mismo que tienen en Montevideo. Hasta ahora, los que vivimos en el interior, parecemos hijos de otro país. Pareciera que no somos uruguayos ya que no tenemos lo mismo que tienen los montevideanos en materia de adelanto en salud como contar con un IMAE. Como integrantes de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Salto (APC), apoyamos las gestiones por un IMAE desde hace muchos años, convencidos de que en esta lucha debemos estar todos. Por eso hoy a Bella Unión vinimos con los Leones, los Rotarios, con representantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del partido Independiente, con jubilados de AJUPENSAL, con el Centro Comercial, con médicos, es decir, están todas las fuerzas vivas de Salto en Bella Unión hoy, y esto es lo que pretendemos de Bella Unión. Que se unan a nosotros y que demostremos definitivamente a Montevideo que aquí la gente tiene dignidad y la reclama para las vidas de todos nosotros».